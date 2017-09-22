15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Eylül 2017 Cuma günü raporu.

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BYLOCK KULLANICISI 36 KİŞİ HAKKINDA OPERASYON BAŞLATILDI



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 36 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. (AA)