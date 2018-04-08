Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinden karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenlerin yolculuğu kısa sürdü. DHA'nın haberine göre, Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı.

GERİ KALANLAR 1 AY İÇERİSİNDE ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 kaçaktan 227'si bugün sabaha karşı Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 464 göçmenin de sınır dışı edileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlıların, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, "24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var" diye konuştu.

GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Afganistan'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar ise Taliban'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini söyledi. Kaçaklar, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini söyledi.

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