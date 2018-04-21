23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler okullar tatil olacak mı sorusunu merak ediyordu. 23 Nisan resmi tatil olduğu için Pazartesi günü okullar tatil olacak. 3 gün tatil yapacak öğrenciler 24 Nisan günü de tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar.

24 Nisan 2018 Tatil Mi? PTT ve Bankalar açık mı?

23 Nisan Pazartesi günü PTT ve bankalar açık olmayacak. 1 günlük resmi tatilden dolayı PTT ve bankalar kapalı olacak. 24 Nisan 2018 Salı günü bankalar ve PTT açık olacak. Normal mesai saatlerinde içinde çalışmaya devam edecekler.

23 NİSAN'IN ULUSAL BAYRAM OLMASININ NEDENİ

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

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