23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler okullar tatil olacak mı sorusunu merak ediyordu. 23 Nisan resmi tatil olduğu için Pazartesi günü okullar tatil olacak. 3 gün tatil yapacak öğrenciler 24 Nisan günü de tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar.

24 Nisan 2018 Tatil Mi? PTT ve Bankalar açık mı?

23 Nisan Pazartesi günü PTT ve bankalar açık olmayacak. 1 günlük resmi tatilden dolayı PTT ve bankalar kapalı olacak. 24 Nisan 2018 Salı günü bankalar ve PTT açık olacak. Normal mesai saatlerinde içinde çalışmaya devam edecekler.

2018 RESMİ TATİL OLAN GÜNLER

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı

22 Ağustos Kurban Bayramı

23 Ağustos Kurban Bayramı

24 Ağustos Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

23 NİSAN'IN ULUSAL BAYRAM OLMASININ NEDENİ

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

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