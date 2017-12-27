Ehliyet sınavı geçtiğimiz hafta sonu sona ermişti. Yılın son ehliyet sınavı da yapılmış oldu. Ehliyet sınavından çıkan adaylar sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavı sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapılması gerekmektedir. 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için alt kısımda yer alan "sonuç linki" ile MEB sayfasına yönlendirileceksiniz. Daha sonra MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntülemeniz mümkün olacaktır.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınavına katılan adaylar soruları ve cevapları görüntülemek için sorgularını hızlandırdı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ehliyet sınavı soruları ve cevapları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayınlanıp, yayınlanmayacağı da belli değil. MEB tarafından sorular ve cevaplar ile ilgili açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.

23 ARALIK 2017 EHLİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

23 Aralık ehliyet sınavından başarılı olmak için 50 sorudan 35 doğru cevap vermeniz gerekiyor.Her soru 2 puan değerindedir ve toplam 70 puan etmektedir. Önemli olan hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.

EHLİYET SINAVINDAN BAŞARISIZ OLURSAM NE OLACAK?

Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 23 Aralık 2017 Ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki ehliyet sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmamıştır. Not: Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.

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