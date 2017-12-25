23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017'nin son ehliyet sınavı MTSKS-5'in sonuçları heyecanla bekleniyor. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı 23 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, sınava katılan adaylar ehliyet kazanıp kazanamadığını öğrenebilmek için sonuçları araştırmaya başlamıştı. Peki, 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

23 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın son ehliyet sınavı olan MTSKS-5, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. 23 Aralık'ta uygulanan ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, ehliyet sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınavına katılan adaylar soruları ve cevapları görüntülemek için sorgularını hızlandırdı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ehliyet sınavı soruları ve cevapları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayınlanıp, yayınlanmayacağı da belli değil. MEB tarafından sorular ve cevaplar ile ilgili açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarı nın ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

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