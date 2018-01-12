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Kültür-Sanat

23. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (23. Critics’ Choise Awards) sahiplerini buldu

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri 2018, düzenlenen törenle kazananlara verildi

12 Ocak 2018 Cuma, 14:33:52

Sinema Eleştirmenleri Derneği ve Televizyon Gazetecileri Cemiyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choise Awards 2018), düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Gecede sinema ve televizyon dünyasından en iyi yapımlar ödüllendirildi. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri töreninin sunuculuğunu Olivia Munn yaptı.

Neredeyse 75. Altın Küre Ödülleri’nin bir kopyası olan ödüller, Oscar Ödülleri töreni için de heyecan yarattı.

Guillermo del Toro’nun The Shape of Water (Suyun Sesi) adlı filmi geceden ödüllerle dönerken, televizyon dizilerinden Big Little Lies da 23. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’ne damgasını vurdu.

Fatih Akın'ın 75. Altın Küre Ödülleri'nden En İyi Yabancı Film ödülü alan filmi In The Fade yani Paramparça, geceden aynı ödülü alarak ayrıldı. 

23. ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ 


En İyi Film
The Shape Of Water

En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro – The Shape Of Water

En İyi Erkek Oyuncu
Gary Oldman – Darkest Hour

En İyi Kadın Oyuncu
Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Allison Janney – I, Tonya

En İyi Genç Oyuncu
Brooklynn Prince – The Florida Project

En İyi Oyuncu Kadrosu
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Orijinal Senaryo
Jordan Peele, Get Out

En İyi Uyarlama Senaryo
James Ivory – Call Me By Your Name

En İyi Görüntü Yönetimi
Roger Deakins, Blade Runner 2049

En İyi Yapım Tasarımı
Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin - The Shape Of Water

En İyi Film Kurgusu
Paul Machliss, Jonathan Amos – Baby Driver
Lee Smith – Dunkirk

En İyi Kostüm Tasarımı
Mark Bridges – Phantom Thread

En İyi Saç ve Makyaj
Darkest Hour

En İyi Görsel Efekt
War For The Planet Of The Apes

En İyi Animasyon
Coco

En İyi Aksiyon Filmi
Wonder Woman

En İyi Komedi Filmi
The Big Sick

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu
James Franco – The Disaster Artist

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
Margot Robbie – I, Tonya

En İyi Bilim Kurgu ya da Korku Filmi
Get Out

En İyi Yabancı Dilde Film
In The Fade (Paramparça)

En İyi Şarkı
“Remember Me” – Coco

En İyi Film Müziği
Alexandre Desplat – The Shape Of Water

TELEVİZYON

En İyi Komedi Dizisi
The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi
Ted Danson - The Good Place

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon

En İyi Yardımcı Erke Oyuncu – Komedi Dizisi
Walton Goggins - Vice Principals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi
Mayim Bialik - The Big Bang Theory,

En İyi Drama Dizisi
The Handmaid’s Tale

En İyi Erkek Oyuncu – Drama Dizisi
Sterling K. Brown - This Is Us

En İyi Kadın Oyuncu – Drama Dizisi
Elisabeth Moss - The Handmaid’s Tale

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama Dizisi
David Harbour - Stranger Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama Dizisi
Ann Dowd - The Handmaid’s Tale

En İyi Kısa-Mini Dizi
Big Little Lies

En İyi Televizyon Filmi
The Wizard of Lies

En İyi Erkek Oyuncu – Televizyon Filmi ya da Mini Dizi
Ewan McGregor - Fargo

En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi
Nicole Kidman - Big Little Lies

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi
Alexander Skarsgård - Big Little Lies

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi
Laura Dern - Big Little Lies

En İyi Talk Show
Jimmy Kimmel Live!

En İyi Animasyon Dizisi
Rick and Morty

En İyi Senaryosuz Reality Dizisi
Born This Way

En İyi Senaryolu Reality Dizisi
Shark Tank

En İyi Reality Yarışma Programı
The Voice

En İyi Reality Show Sunucusu
RuPaul - RuPaul’s Drag Race

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