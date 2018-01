Sinema Eleştirmenleri Derneği ve Televizyon Gazetecileri Cemiyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choise Awards 2018), düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Gecede sinema ve televizyon dünyasından en iyi yapımlar ödüllendirildi. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri töreninin sunuculuğunu Olivia Munn yaptı.

Neredeyse 75. Altın Küre Ödülleri’nin bir kopyası olan ödüller, Oscar Ödülleri töreni için de heyecan yarattı.

Guillermo del Toro’nun The Shape of Water (Suyun Sesi) adlı filmi geceden ödüllerle dönerken, televizyon dizilerinden Big Little Lies da 23. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’ne damgasını vurdu.

Fatih Akın'ın 75. Altın Küre Ödülleri'nden En İyi Yabancı Film ödülü alan filmi In The Fade yani Paramparça, geceden aynı ödülü alarak ayrıldı.

23. ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ



En İyi Film

The Shape Of Water

En İyi Yönetmen

Guillermo del Toro – The Shape Of Water

En İyi Erkek Oyuncu

Gary Oldman – Darkest Hour

En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Allison Janney – I, Tonya

En İyi Genç Oyuncu

Brooklynn Prince – The Florida Project

En İyi Oyuncu Kadrosu

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Orijinal Senaryo

Jordan Peele, Get Out

En İyi Uyarlama Senaryo

James Ivory – Call Me By Your Name

En İyi Görüntü Yönetimi

Roger Deakins, Blade Runner 2049

En İyi Yapım Tasarımı

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin - The Shape Of Water

En İyi Film Kurgusu

Paul Machliss, Jonathan Amos – Baby Driver

Lee Smith – Dunkirk

En İyi Kostüm Tasarımı

Mark Bridges – Phantom Thread

En İyi Saç ve Makyaj

Darkest Hour

En İyi Görsel Efekt

War For The Planet Of The Apes

En İyi Animasyon

Coco

En İyi Aksiyon Filmi

Wonder Woman

En İyi Komedi Filmi

The Big Sick

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu

James Franco – The Disaster Artist

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

Margot Robbie – I, Tonya

En İyi Bilim Kurgu ya da Korku Filmi

Get Out

En İyi Yabancı Dilde Film

In The Fade (Paramparça)

En İyi Şarkı

“Remember Me” – Coco

En İyi Film Müziği

Alexandre Desplat – The Shape Of Water

TELEVİZYON

En İyi Komedi Dizisi

The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi

Ted Danson - The Good Place

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon

En İyi Yardımcı Erke Oyuncu – Komedi Dizisi

Walton Goggins - Vice Principals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi

Mayim Bialik - The Big Bang Theory,

En İyi Drama Dizisi

The Handmaid’s Tale

En İyi Erkek Oyuncu – Drama Dizisi

Sterling K. Brown - This Is Us

En İyi Kadın Oyuncu – Drama Dizisi

Elisabeth Moss - The Handmaid’s Tale

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama Dizisi

David Harbour - Stranger Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama Dizisi

Ann Dowd - The Handmaid’s Tale

En İyi Kısa-Mini Dizi

Big Little Lies

En İyi Televizyon Filmi

The Wizard of Lies

En İyi Erkek Oyuncu – Televizyon Filmi ya da Mini Dizi

Ewan McGregor - Fargo

En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi

Nicole Kidman - Big Little Lies

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi

Alexander Skarsgård - Big Little Lies

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Televizyon Filmi ya da Mini Dizi

Laura Dern - Big Little Lies

En İyi Talk Show

Jimmy Kimmel Live!

En İyi Animasyon Dizisi

Rick and Morty

En İyi Senaryosuz Reality Dizisi

Born This Way

En İyi Senaryolu Reality Dizisi

Shark Tank

En İyi Reality Yarışma Programı

The Voice

En İyi Reality Show Sunucusu

RuPaul - RuPaul’s Drag Race