Kilo almanın ruh halimizi nasıl acımasızca sarsabileceğini geçenlerde gündeme getiren Oscarlı yıldız Charlize Theron oldu. Kaçıranlar için hatırlatalım... Bu hafta ABD’de vizyona giren komedi-drama türündeki Tully filminde annelik krizi yaşayan orta yaşlı bir kadın olan Marlo karakterine hayat veren Oscarlı aktris, rolüne adapte olabilmek için 23 kilo aldı. Belki canlandırdığı karakterle empati kurmak tek amacıydı ama değişen beslenme alışkanlıklarının ve aldığı fazla kiloların onu depresyona sürükleyeceğini kestiremedi. Zira Güney Afrikalı oyuncu, kısa sürede kilo almak için ağır kalorili diyet uyguladı ancak ne bu durum ne de sonrası onun için zannettiği kadar kolay olmadı. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'in haberi...

“Aslında sadece karakterin ne hissettiğini anlamak istiyordum. Kilo almak, Marlo’ya yakınlaşmak ve onu daha iyi anlamak için en iyi yoldu. İlk 3 hafta işin en eğlenceli kısmı oldu. Ancak sonuysa büyük bir sürprizdi” diyen Theron, kilo aldığı için ağır bir depresyona girdi. Kendini ilk günlerde adeta şeker dükkânına dalmış çocuklar gibi hissetti. Sonrasındaysa büyük bir çıkmazda!

Milkshake’lerle güne başlayan yıldızı, aldığı kilolar sebebiyle kızı bile hamile sandı.

23 KİLO NASIL ALDI?

Sırf hayat verdiği karakterle empati yapabilmek adına gözünü kırpmadan 23 kiloyu birkaç ay içinde aldı. Filme hazırlık sürecinde rolüne uyum sağlamak için hayatında yemediği kadar işlenmiş gıda tüketti ve şekerli içecek içti. Artık siz düşünün kilo pahasına gece yarıları kalkıp yediği fast food’ları, hamburgerleri... Milkshake’lerle güne başlayan yıldızı, aldığı kilolar sebebiyle kızı bile hamile sandı. Aslında bu ilk de değildi. Theron, 2003’teki Monster filmi için de 15 kiloya yakın almış, daha sonra eski formuna kavuşmuştu. Neyse ki yeni filmi sonrası da eski formuna kavuştu, yine huzura erdi ama 23 kiloyu vermesi 1 yıldan uzun sürdü. “Eski formuma kavuşmamın daha da uzun süreceğinden endişe ettim. Monster’daki rolüme hazırlanırken de kilo aldım ama daha iyiydim. Malum 27 yaşındaki vücudunuz 43 yaşındaki vücudunuzdan farklı çalışıyor. Aslında doktorum beni bu konuda uyarmıştı” diyor.

KİLO MU DEPRESYON YAPIYOR?

Neyse biz asıl meselemize dönelim... Kilo ve depresyon! Uzun yıllardır depresyon ve fazla kilonun birbirleriyle yakından ilişkili olduğuna işaret eden sayısız araştırma var, bu konuda hemfikiriz. Ancak kafalarda büyük bir soru işareti de yok değil. Zira fazla kilonun mu depresyonu tetiklediği yoksa depresyonun mu kilo almaya yol açtığı konusu muamma. Diyelim ki depresyona girdiniz. Az hareket etmek, kendinizi yemek yiyerek mutlu hissetmek ve kullanılan birtakım ilaçlar size kısa sürede süper hızlı kilo aldırabilir. Ya da tıpkı Charlize Theron’da olduğu gibi kilo aldığınız ve bu halinizi benimseyemeyip kendinizi başka biri gibi hissettiğiniz için depresyona da girebilirsiniz. Yani sırf kilo almaya başladınız ve çevrenizden tepkiler aldığınız için depresyona girebilirsiniz. Bu da inadına daha çok yemek yemek, insanlardan uzaklaşmak ve az hareket etmek yani daha da büyük çıkmaza girmek oluyor. Şüphesiz her ikisi de zor süreçler ancak mücadele etmek için birtakım püf noktaları da yok değil... Nasıl mı?

Theron’un rolü için aldığı 23 kiloyu vermesi 1 yıldan uzun sürdü.

- Sporun depresyon ve kilo alımıyla mücadele yolunda en etkili silah olduğunu unutmayın.

- Zaman zaman herkes gibi sizin de kilo alıp verebileceğinizi kabul edin ve zayıflamayı takıntı haline getirmeyin.

- Mutlaka iyi uyuyun. Zira uykusuzluk daha çok yemek yemeye sebep olabiliyor.

- Endişelendiğinizde buzdolabına koşmak yerine kendinize başka meşgaleler bulun. Mesela sevdiklerinizle vakit geçirin, kendinizi doğaya verin.

- Başkalarının uyguladığı diyetlerle yola çıkmayın.

- “Battı balık yan gider” demeyin. Kilo almaya başladığınızda olayı hemen çok geç olmadan kontrol altına alın.

- Ailenizden ve arkadaşlarınızdan, ihtiyaç duyduğunuzda destek isteyin.

- Bazı depresyon ilaçları kilo alımını tetikleyebileceğinden çok yemediğiniz halde kilonuzda ani değişiklikler meydana geliyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

- Dengeli ve sağlıklı beslenmenin zamanla sizi daha iyi hissettireceğini unutmayın.

- Gerekirse ailenizden ve yakın dostlarınızdan ve bir uzmandan destek alın.