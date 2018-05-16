Nisan 2017Mart 2018 dönemini kapsayan mali yılı sonuçlarını açıklayan şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise yüzde 22.6 artışla yaklaşık 2.8 milyar liraya ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone, 31 Mart 2018 sonu itibarıyla Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyar lira yatırım yaptı.



Mobil abone sayısı 23.3 milyona yükselen Vodafone Türkiye’nin 4.5G abone sayısı da 13 milyona ulaştı. Mali yılda 135 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit geniş bant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 697 bine ulaştı. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, bir önceki mali yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 726 petabyte’a yükselirken, şirketin akıllı telefon penetrasyonu da yüzde 74.7’ye çıktı.