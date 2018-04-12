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Bursa'nın bir başka gidilesi yerlerinden biri olan Tirilye, Rum ve Osmanlı evleriyle adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor. Şu anda restorasyon çalışmaları sürse de, tüm görkemiyle ayakta olan Taş Mektep, 7. yüzyılda kilise olarak yapılan, 1560 yılında camiye dönüştürüldüğü halde kilisenin genel yapısının korunduğu Fatih Cami burada görmeniz gereken yerler arasında.