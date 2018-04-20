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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun! En güzel 23 Nisan şiirleri ve resimleri arıyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için kısa 23 Nisan şiirleri ve sözleri hazırladık. İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel resimli sözler...