23 Nisan 2018 Pazartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanacak. 23 Nisan Pazartesi öğrenciler okula gidecek mi, okullar tatili olacak mı sorusu merak ediliyor.

23 NİSAN PAZARTESİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasındadır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Öğrenciler haftasonu ile beraber toplamda 3 gün tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı eğitim takviminde "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer alıyor. 24 Nisan günü için henüz resmi açıklama gelmedi.

23 NİSAN HAKKINDA

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle devam etmektedir. Akşamları da büyük şehirlerde fener alayı düzenlenir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir. Çeşitli sivil toplum örgütleri veya kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler yer alır. Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur, onlarla orada sohbet edilir. Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmî tatil günüdür. İlköğretim öğrencilerine 24 Nisan günü de tatildir.

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