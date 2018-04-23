TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1’inci yılında çocuklara armağan edilen ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’, yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanmaya başlandı. Bu organizasyonlardan biri de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ve Çanakkale’de gerçekleşen ‘1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali’ oldu.

1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

34 DANS GRUBU GÖSTERİ SUNDU

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkı verdiği festival, önceki gün açılış korteji ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Morabbin Park Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda festivale katılan 20 ülke ve yurtiçinden 14 okulla beraber 34 dans grubu, protokole ve vatandaşlara 2’şer dakikalık dans gösterisi sergiledi. Gösteriler sırasında alkışlar hiç dinmedi. Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve Nepal başta olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’dan 20, Türkiye’nin farklı illerinden 10 gruptaki yüzlerce çocuğun, yerel halk danslarını ‘2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında Çanakkale ve ilçelerinde de sergileyeceği belirtildi.

Festivale 20 ülkeden yüzlerce çocuk katıldı.

BU YIL ‘TROYA YILI’

‘2018 Troya Yılı’ boyunca Troya Kültür Rotası, Troya Araştırmaları Sempozyumu, Homeros okumaları, Truva Kardeleni ve Truva Bitkileri Çalıştayı, yelken yarışması, Troya Atı Kısa Film Festivali, ralli ve motor yarışları, resim ve fotoğraf sergileri, müzik dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.



Üçüzler yan yana ‘Gazi Mustafa Kemal’ oluyor

Mersin’de yaşayan Gözüağca Ailesi’nin Gazi, Mustafa ve Kemal isimlerini verdiği üçüzleri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

MERSİN’de 13 Temmuz 2012 tarihinde dünyaya gelen ve şu an 6 yaşında olan üçüz çocuklarına Gözüağca Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgiyle Gazi, Mustafa ve Kemal isimlerini verdi. Evlerinin her köşesini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donatan üçüzlerin anne ve babası, “Vatanımızı çok seviyoruz. Çocuklarımıza da en büyük mirasımız vatan sevgisi olacak” diye konuştu. Gözüağca Ailesi, sosyal medyada da çocuklarını gören vatandaşlardan çok olumlu ve güzel tepkiler aldıklarını ifade etti. 3 küçük çocuğun yan yana gelip çektirdikleri fotoğraf, sosyal medyada fenomen oldu.

Engelleri kutlamaya engel olmadı

Özgün, öğretmeni Nihan Erdem’in desteğiyle artık santranç oynuyor.

İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde yaşayan ve anne karnında oksijensiz kaldığı için yüzde 93 engelli doğan 7 yaşındaki Özgün Çiya Sarsılmaz, ilk kez 23 Nisan Bayramı’nı kutladı. Özel öğretim öğretmeni Nihan Erdem, bayrak ve balonlarla Özgün’e bayram coşkusunu evinde yaşattı. El ve ayaklarını kullanamayan, konuşma güçlüğü yaşayan Özgün’e evde eğitim veren Gaziemir Aslanlar İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Erdem, “Haftanın 6 günü 10 saat beraberiz. Birkaç aydır evde eğitimlerine devam ediyoruz ve Özgün’de büyük bir gelişme gördük. Tanıştığımızda sadece renkleri ve 10’a kadar saymayı biliyordu. Şimdi satranç öğrenmeye başladı. Yakın zamanda da okumayı sökmesini bekliyoruz” dedi.

‘BÜYÜYÜNCE OKULA GİDECEĞİM’ DİYOR

Erdem, şöyle konuştu: “23 Nisan bilincini oluşturmak için evini bayrak ve balonlarla donattık. Çok mutlu oldu. ‘Büyüyünce ben de okula gideceğim’ dedi. Tabletle oynamayı çok sevdiği için derslerde tableti verimli kullanmasını sağlıyorum. Oğlumun oyuncaklarını getirip beraber oynuyoruz. Bir çizgi film karakterini kahramana dönüştüren bir saat var. Bana, ‘O saati getir de ben de yürüyeyim, kahraman olayım’ diyor.”

Şırnak’ta çocuklar sahneye çıktı

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi’nde, lise öğrencileri, hazırladıkları kıyafetleri giyip canlandırdıkları çizgi film karakterleriyle anaokulu öğrencilerine gösteri sundu. Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Lisenin kız öğrencileri, diktikleri çizgi film karakterlerine ait kostümleri giyip anaokulu öğrencilerine gösteri sundu. Etkinliğin sonunda minikler, sahneye çıkarak kostümlü liseliler ile dans edip fotoğraf çektirdi.



‘2023’e kadar çocuk işçiliğini kaldıracağız’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yılına kadar ağır ve tehlikeli işlerde çocuk işçiliğini ortadan kaldıracaklarını söyledi.

DÜNYADA ilk ve tek çocuk bayramı olan Türkiye, çocuk işçi sorununa çözüm arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi’ne göre, 6-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 6’sı çalışıyor. 2017 verileri ise 1 milyona yakın çocuğun çalıştığını ortaya koyuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018’in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak, gelecek 5 yıl içinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasının, diğer alanlardaki çocuk işçiliğinin ise yüzde 2’nin altına çekilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Sarıeroğlu, “Bizler çocukları emanet olarak gören, onları baş tacı eden, onlara karşı şefkati ve merhameti emreden bir inancın mensuplarıyız. Tüm çocuklarımıza ‘Geleceğiniz, geleceğimizdir’ diyor ve çocuk işçiliği ile mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

‘YAPTIRIM UYGULANIYOR’

Çalışmaları anlatan Sarıeroğlu, tarımda çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Sarıeroğlu, Ulusal İstihdam Stratejisi içerisinde, “istihdamsosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi” ekseninde ve “tarım” sektöründe çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik hedef ve tedbirlerin bulunduğunu kaydetti. Sarıeroğlu, fındık tarımında çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla 4 ilde ILO ile ortaklaşa yürüttükleri projenin 2020’ye kadar uzatıldığını belirtti. Diğer yandan denetimlerin de gerçekleştiğini ifade eden Sarıeroğlu, çocuk işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene idari yaptırım uygulandığını, çocukların eğitime yönlendirildiğini dile getirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER