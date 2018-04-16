23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı. Dramdan komediye, yılın en başarılı oyuncularının belirleneceği 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri için gözler şimdi törenin düzenleneceği 7 Mayıs tarihinde.

Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, ''Değerli adaylarımızı kutluyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Perde açan bütün tiyatroculara da teşekkür ediyor ve hepsinin zaten ödülü hak ettiğini düşünüyorum’’ dedi.

Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise ''Sadri Alışık Ödüllerinde yalnızca oyuncuları ödüllendirmek kanımca büyük bir düşünce. Kaldı ki bir filmin duygusu yetenekli ve donanımlı oyuncularla kurulur. Oyuncu cennetine hoş geldiniz'' dedi

23.SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI

SİNEMA SEÇİCİ KURUL:

ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever.

2017-2018 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

DRAM

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

• ÖYKÜ KARAYEL‘’İŞE YARAR BİR ŞEY’’

• TİLBE SARAN‘’YOL AYRIMI’’

• ZERRİN TEKİNDOR‘’İSTANBUL KIRMIZISI’’

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

• ALİ ATAY‘’AYLA’’

• ILGAZ KOCATÜRK‘’TARLA’’

• RUTKAY AZİZ‘’YOL AYRIMI

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

• ALGI EKE‘’KAYGI’’

• BAŞAK KÖKLÜKAYA‘’İŞE YARAR BİR ŞEY’’

• ECEM UZUN’’KOCA DÜNYA’’

YILIN EN İYİ BAŞARILI OYUNCUSU ADAYLARI

• AHMET MÜMTAZ TAYLAN‘’DAHA’’

• MUHAMMET UZUNER‘’TAŞ’’

• SERKAN ERCAN‘’TARLA’’

KOMEDİ

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

• AYTA SÖZERİ‘’AİLE ARASINDA’’

• NERGİS ÖZTÜRK‘’SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN?’’

• ŞEBNEM BOZOKLU‘’TATLIM TATLIM’’

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

• ÇAĞLAR ÇORUMLU‘’ARİF V 216’’

• ERDAL ÖZYAĞCILAR‘’AİLE ARASINDA’’

• FEYYAZ YİĞİTÇAKMAK‘’ÖLÜMLÜ DÜNYA’’

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

• DEMET EVGAR‘’AİLE ARASINDA’’

• SEDA BAKAN‘’ARİF V 216’’

• YASEMİN CONKA‘’YAŞAMAK GÜZEL ŞEY’’

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

• CEM YILMAZ‘’ARİF V 216’’

• ENGİN GÜNAYDIN‘’AİLE ARASINDA’’

• OZAN GÜVEN‘’ARİF V 216’’

ÖZEL ÖDÜLLER:

AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ

FATİH ARTMAN

EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

HAYAT VAN ECK‘’DAHA’’

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

ÇİĞDEM SELIŞIK

ONAT ONUR ÖDÜLÜ

HALİL ERGÜN

KAYHAN YILDIZOĞLU

SÜLEYMAN TURAN

TİYATRO SEÇİCİ KURUL:

RENGİN UZ (Jüri Başkanı), Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş,

2017-2018 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ayça Koptur‘’Woyzeck’’Oyun Atölyesi

Duygu Dalyanoğlu‘’Zabel’’BGST

Ecem Üstündağ‘’Kanlı Komedya’’- Caligula’’Baba Sahne

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Emre Koç‘’Seni Seviyorum Türkiye’’Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Erol Ozan Ayhan‘’Yuva’’B Planı

Özgün Aydın‘’Joseph K’’Dasdas

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Aysel Yıldırım‘’Zabel’’BGST

Pervin Bağdat‘’Kürklü Venüs’’ Yolcu Tiyatro

Seray Gözler‘’Alyoşa’’ İstanbul Devlet Tiyatroları

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Bedir Bedir‘’ Kardeşlerimi Arıyorum ‘’Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Mert Fırat‘’Joseph K’’Dasdas

Serkan Altunorak‘’Killology’’ Craft Tiyatro

KOMEDİ, KARA KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Didem Germen‘’Sherlock Hamid’’Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Gökçe Eyüpoğlu‘’Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’’Two Two Prodüksiyon

Selen Öztürk‘’İntiharın Genel Provası’’Tiyatro Adam

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Erdem Akakçe‘’İntiharın Genel Provası’’Tiyatro Adam

Fatih Topçuoğlu‘’Azizname’’Cumhuriyet Sahnesi

İnanç Konukçu‘’Kayıp El’’ Dasdas

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Pınar Çağlar Gençtürk‘’Işıltılı Haşereler’’ İkinci Kat

Özge Kormaz‘’ Tato /Baba’’Galata Perform

Özge Özder‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’İBBŞT

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Ali Mert Yavuzcan‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’ İBBŞT

Mehmet Ali Kaptanlar‘’Damdaki Kemancı’’Zorlu Prodüksiyon

Murat Akkoyunlu‘’ Bir Baba Hamlet’’Baba Sahne

ONUR ÖDÜLÜ

YILMAZ GRUDA

ÜSTÜN AKMEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

Nezaket Erden '' Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit'' Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi

Erdem Kaynarca‘’Tato/ Baba’’Galata Perform

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

‘’Sevmekten Öldü Desinler’’ Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu

Hamdi Alp

İbrahim Halaçoğlu

Meltem Yılmazkaya

Onur Berk Arslanoğlu

Pınar Yıldırım

ANADOLU EFES ÖZEL ÖDÜLÜ

Sahne 3 / 3 Mota

HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

Tiyatro Fora

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ

NEVRA SEREZLİ