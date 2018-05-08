Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin 23'üncüsü gerçekleşti…

Geceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı… Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı ödül gecesine ilgi büyük oldu.

GECEDEN NOTLAR…

KEREM ALIŞIK, “BU GECELER BİZE ARMAĞAN”…

Kerem Alışık, “Bu gecelerde aynı duyguları, aynı halleri meslektaşlarımız ve sanatseverlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık, sanata değer katan büyük değerlerimiz. Birisi bütün hayatını, eşine, işine, mesleğine ailesine adamış, bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan, tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, sahici, anlamlı, farklı, diğeri, aklımıza uğramadan yüreğimize ulaşmış, hep gözüyle kalbiyle konuşmuş ve kaç lisan bilirsek bilelim tercüme edilmesi mümkün olmamış. İkisi de güzel sanatlar mezunu, güzel sanatların içinde ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş iki kişilik. Tüm kaybettiğimiz değerlerimize ve onlara bize kattıkları ve bıraktıkları için teşekkür ediyoruz. Bu geceler bizim onlara değil, onların bize armağanı. Aday olan ve ödül alan meslektaşlarımı kutluyorum” dedi…

GONCA VUSLATERİ ŞARKI PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI…

23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri törenin de her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyuncu şarkı söyleyerek geceye renk kattı. Bu yılın sürprizi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin söylediği “Kördüğüm” adlı şarkı oldu. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etti…

DEMET EVGAR, KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…

ÖDÜLÜ, ANNESİNE DOĞUMGÜNÜ HEDİYESİ…

Demet Evgar, “Setin ilk haftasından itibaren kendimi Ertem Eğilmez filmlerinin içinde gibi hissettim. BKM’ye, adı güzel, aklı güzel Gülse Birsel’e, oynamaya doyamadığım Engin Günaydın’a ve ailemin neşeli kadınlarına teşekkür ederim. Bugün annemin doğumgünü, ödülümü bugün ona armağan edeceğim” dedi.

ENGİN GÜNAYDIN, KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…

Engin Günaydın, “Türkiye’de komedi yapmak çok zor bir iş… Bu nedenle ödülü senarist, yönetmen, yapımcı, aktör ve aktrist tüm meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum” dedi.

MERT FIRAT, “JOSEPH K” İSİMLİ OYUNDAKİ PERFORMANSIYLA TİYATRO DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU OLDU…

Mert Fırat, “Üzerimizde emeği geçen herkes adına bu ödülü almak istiyorum. Ayrıca buradan sanatı destekleyen kişi ve kurumlara, gençleri desteklemeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

ÖZGE ÖZDER, “BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR” ADLI OYUNLA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…

Özge Özder, “Bu ödül sahnede var olan ve var olacak tüm kadınlara gitsin” dedi…

USTA OYUNCU NEVRA SEREZLİ, ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ KEREM ALIŞIK’IN ELİNDEN ALDI…

Nevra Serezli, “Bu gece burada konuşan tüm dostların sözlerine katılıyorum. Çolpan İlhan benim için çok değerliydi. Çok dostluğum oldu onunla. Aynı oyunda olamadık ama yıllar sonra onun adını taşıyan bu ödülü alıyorum. Çok mutluyum” dedi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN, SİNEMA DRAM DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI…

Ahmet Mümtaz Taylan, “Oyuncular, senarist ve yönetmenler gibi bir parça hikaye anlatıcılarıdır. “Daha” filmi biraz zor bir filmdi. Salon zor buldu. Ancak ona rağmen dünyanın bir çok yerinde ödül aldı. Jürinin dikkatini çektiğimiz için mutluyuz. Teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞAK KÖKLÜKAYA, SİNEMA DRAM DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI…

Başak Köklükaya, “Bu sene benim için güzeldi. Bu ödülle birlikte Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ı sevgiyle anıyorum. Bu ödülü aday olan tüm kadın meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum” dedi.

2017-2018 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

DRAM

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

ÖYKÜ KARAYEL "İŞE YARAR BİR ŞEY"

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ILGAZ KOCATÜRK "TARLA"

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

BAŞAK KÖKLÜKAYA "İŞE YARAR BİR ŞEY"

YILIN EN İYİ BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

AHMET MÜMTAZ TAYLAN "DAHA"

KOMEDİ

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

AYTA SÖZERİ "AİLE ARASINDA"

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

FEYYAZ YİĞİTÇAKMAK "ÖLÜMLÜ DÜNYA"

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

DEMET EVGAR "AİLE ARASINDA"

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ENGİN GÜNAYDIN "AİLE ARASINDA"

ÖZEL ÖDÜLLER:

AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ

FATİH ARTMAN

EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

HAYAT VAN ECK "DAHA"

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT

ONUR ÖDÜLÜ

HALİL ERGÜN

KAYHAN YILDIZOĞLU

SÜLEYMAN TURAN

2017-2018 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Ecem Üstündağ "Kanlı Komedya" - Caligula Baba Sahne

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Özgün Aydın "Joseph K" - Dasdas

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Aysel Yıldırım "Zabel" - BGST

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Mert Fırat "Joseph K" - Dasdas

KOMEDİ, KARA KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Didem Germen "Sherlock Hamid" - Bakırköy Belediye Tiyatrosu

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Erdem Akakçe "İntiharın Genel Provası" - Tiyatro Adam

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Özge Özder "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" - İBBŞT

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Mehmet Ali Kaptanlar "Damdaki Kemancı" - Zorlu Prodüksiyon

ÖZEL ÖDÜLLER

ONUR ÖDÜLÜ

YILMAZ GRUDA

ÜSTÜN AKMEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

Nezaket Erden "Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit" - Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi

Erdem Kaynarca "Tato/ Baba" - Galata Perform

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

"Sevmekten Öldü Desinler" Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu

Hamdi Alp

İbrahim Halaçoğlu

Meltem Yılmazkaya

Onur Berk Arslanoğlu

Pınar Yıldırım

ANADOLU EFES ÖZEL ÖDÜLÜ

Sahne 3 / 3 Mota

HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

Tiyatro Fora

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ

NEVRA SEREZLİ