Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin 23'üncüsü gerçekleşti…
Geceye tiyatro ve sinema dünyasının başarılı, ünlü ve duayen isimleri katıldı… Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı ödül gecesine ilgi büyük oldu.
GECEDEN NOTLAR…
KEREM ALIŞIK, “BU GECELER BİZE ARMAĞAN”…
Kerem Alışık, “Bu gecelerde aynı duyguları, aynı halleri meslektaşlarımız ve sanatseverlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık, sanata değer katan büyük değerlerimiz. Birisi bütün hayatını, eşine, işine, mesleğine ailesine adamış, bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan, tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, sahici, anlamlı, farklı, diğeri, aklımıza uğramadan yüreğimize ulaşmış, hep gözüyle kalbiyle konuşmuş ve kaç lisan bilirsek bilelim tercüme edilmesi mümkün olmamış. İkisi de güzel sanatlar mezunu, güzel sanatların içinde ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş iki kişilik. Tüm kaybettiğimiz değerlerimize ve onlara bize kattıkları ve bıraktıkları için teşekkür ediyoruz. Bu geceler bizim onlara değil, onların bize armağanı. Aday olan ve ödül alan meslektaşlarımı kutluyorum” dedi…
GONCA VUSLATERİ ŞARKI PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI…
23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri törenin de her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyuncu şarkı söyleyerek geceye renk kattı. Bu yılın sürprizi ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’nin söylediği “Kördüğüm” adlı şarkı oldu. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etti…
DEMET EVGAR, KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…
ÖDÜLÜ, ANNESİNE DOĞUMGÜNÜ HEDİYESİ…
Demet Evgar, “Setin ilk haftasından itibaren kendimi Ertem Eğilmez filmlerinin içinde gibi hissettim. BKM’ye, adı güzel, aklı güzel Gülse Birsel’e, oynamaya doyamadığım Engin Günaydın’a ve ailemin neşeli kadınlarına teşekkür ederim. Bugün annemin doğumgünü, ödülümü bugün ona armağan edeceğim” dedi.
ENGİN GÜNAYDIN, KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…
Engin Günaydın, “Türkiye’de komedi yapmak çok zor bir iş… Bu nedenle ödülü senarist, yönetmen, yapımcı, aktör ve aktrist tüm meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum” dedi.
MERT FIRAT, “JOSEPH K” İSİMLİ OYUNDAKİ PERFORMANSIYLA TİYATRO DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU OLDU…
Mert Fırat, “Üzerimizde emeği geçen herkes adına bu ödülü almak istiyorum. Ayrıca buradan sanatı destekleyen kişi ve kurumlara, gençleri desteklemeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.
ÖZGE ÖZDER, “BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR” ADLI OYUNLA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI…
Özge Özder, “Bu ödül sahnede var olan ve var olacak tüm kadınlara gitsin” dedi…
USTA OYUNCU NEVRA SEREZLİ, ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ KEREM ALIŞIK’IN ELİNDEN ALDI…
Nevra Serezli, “Bu gece burada konuşan tüm dostların sözlerine katılıyorum. Çolpan İlhan benim için çok değerliydi. Çok dostluğum oldu onunla. Aynı oyunda olamadık ama yıllar sonra onun adını taşıyan bu ödülü alıyorum. Çok mutluyum” dedi.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN, SİNEMA DRAM DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI…
Ahmet Mümtaz Taylan, “Oyuncular, senarist ve yönetmenler gibi bir parça hikaye anlatıcılarıdır. “Daha” filmi biraz zor bir filmdi. Salon zor buldu. Ancak ona rağmen dünyanın bir çok yerinde ödül aldı. Jürinin dikkatini çektiğimiz için mutluyuz. Teşekkür ediyorum” dedi.
BAŞAK KÖKLÜKAYA, SİNEMA DRAM DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI…
Başak Köklükaya, “Bu sene benim için güzeldi. Bu ödülle birlikte Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ı sevgiyle anıyorum. Bu ödülü aday olan tüm kadın meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum” dedi.
2017-2018 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
DRAM
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
ÖYKÜ KARAYEL "İŞE YARAR BİR ŞEY"
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
ILGAZ KOCATÜRK "TARLA"
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
BAŞAK KÖKLÜKAYA "İŞE YARAR BİR ŞEY"
YILIN EN İYİ BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
AHMET MÜMTAZ TAYLAN "DAHA"
KOMEDİ
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
AYTA SÖZERİ "AİLE ARASINDA"
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
FEYYAZ YİĞİTÇAKMAK "ÖLÜMLÜ DÜNYA"
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
DEMET EVGAR "AİLE ARASINDA"
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
ENGİN GÜNAYDIN "AİLE ARASINDA"
ÖZEL ÖDÜLLER:
AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ
FATİH ARTMAN
EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ
HAYAT VAN ECK "DAHA"
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT
ONUR ÖDÜLÜ
HALİL ERGÜN
KAYHAN YILDIZOĞLU
SÜLEYMAN TURAN
2017-2018 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Ecem Üstündağ "Kanlı Komedya" - Caligula Baba Sahne
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Özgün Aydın "Joseph K" - Dasdas
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Aysel Yıldırım "Zabel" - BGST
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Mert Fırat "Joseph K" - Dasdas
KOMEDİ, KARA KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Didem Germen "Sherlock Hamid" - Bakırköy Belediye Tiyatrosu
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Erdem Akakçe "İntiharın Genel Provası" - Tiyatro Adam
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
Özge Özder "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" - İBBŞT
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
Mehmet Ali Kaptanlar "Damdaki Kemancı" - Zorlu Prodüksiyon
ÖZEL ÖDÜLLER
ONUR ÖDÜLÜ
YILMAZ GRUDA
ÜSTÜN AKMEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ
Nezaket Erden "Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit" - Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi
Erdem Kaynarca "Tato/ Baba" - Galata Perform
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
"Sevmekten Öldü Desinler" Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu
Hamdi Alp
İbrahim Halaçoğlu
Meltem Yılmazkaya
Onur Berk Arslanoğlu
Pınar Yıldırım
ANADOLU EFES ÖZEL ÖDÜLÜ
Sahne 3 / 3 Mota
HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ
Tiyatro Fora
ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ
NEVRA SEREZLİ