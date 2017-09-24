Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Eylül 2017 Pazar günü raporu.

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ÇORUM'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)