Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Adıyaman Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Adıyaman sonuçları gelmeye başladı… Adıyaman il genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.56 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 59.2 Cumhurbaşkanlığı seçimi Adıyaman sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 131.050 oyla yüzde 70.97 - Muharrem İnce: 32.751 oyla yüzde 17.74 - Selahattin Demirtaş: 11.990 oyla yüzde 6.49 - Meral Akşener: 6.511 oyla yüzde 3.53 - Temel Karamollaoğlu: 2.071 oyla yüzde 1.12 - Doğu Perinçek: 289 oyla yüzde 0.16 oy aldı.



24 Haziran Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 131.050 oyla yüzde 70.97Muharrem İnce: 32.751 oyla yüzde 17.74Selahattin Demirtaş: 11.990 oyla yüzde 6.49Meral Akşener: 6.511 oyla yüzde 3.53Temel Karamollaoğlu: 2.071 oyla yüzde 1.12Doğu Perinçek: 289 oyla yüzde 0.16

Genel seçime yüzde 84.64 oranında katılımın sağlandığı Adıyaman il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 52.3 oranında açıldı. Adıyaman 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 106.655 oyla yüzde 67.99 - Millet İttifakı: 26.921 oyla yüzde 17.17 oranında oy aldı. Yine, Adıyaman 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 93.243 oyla yüzde 59.44 - HDP: 19.515 oyla yüzde 12.44 - CHP: 17.000 oyla yüzde 10.84 - MHP: 13.412 oyla yüzde 8.55 - İYİ Parti: 7.273 oyla yüzde 4.64 - SP: 2.648 oyla yüzde 1.69 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla Adıyaman 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 106.655 oyla yüzde 67.99Millet İttifakı: 26.921 oyla yüzde 17.17AK Parti: 93.243 oyla yüzde 59.44HDP: 19.515 oyla yüzde 12.44CHP: 17.000 oyla yüzde 10.84MHP: 13.412 oyla yüzde 8.55İYİ Parti: 7.273 oyla yüzde 4.64SP: 2.648 oyla yüzde 1.6916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…