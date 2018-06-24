Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları gelmeye başladı… Afyonkarahisar il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.73 iken saat 20:00 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 64.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 186.525 oyla yüzde 68.29 - Muharrem İnce: 50.456 oyla yüzde 18.47 - Meral Akşener: 32.299 oyla yüzde 11.82 - Temel Karamollaoğlu: 2.294 oyla yüzde 0.84 - Selahattin Demirtaş: 973 oyla yüzde 0.36 - Doğu Perinçek: 606 oyla yüzde 0.22 oy aldı.



24 Haziran Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 186.525 oyla yüzde 68.29Muharrem İnce: 50.456 oyla yüzde 18.47Meral Akşener: 32.299 oyla yüzde 11.82Temel Karamollaoğlu: 2.294 oyla yüzde 0.84Selahattin Demirtaş: 973 oyla yüzde 0.36Doğu Perinçek: 606 oyla yüzde 0.22

Genel seçime yüzde 90.19 oranında katılımın sağlandığı Afyonkarahisar il genelinde saat 20:00 itibarıyla sandıklar yüzde 55.8 oranında açıldı. Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 164.561 oyla yüzde 70.33 - Millet İttifakı: 65.405 oyla yüzde 27.95 oranında oy aldı. Yine, Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 131.980 oyla yüzde 56.41 - MHP: 32.581 oyla yüzde 13.92 - CHP: 32.265 oyla yüzde 13.79 - İYİ Parti: 30.565 oyla yüzde 13.06 - SP: 2.575 oyla yüzde 1.10 - HDP: 1.361 oyla yüzde 0.58 oy aldı.



Saat 20:00 itibarıyla Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 164.561 oyla yüzde 70.33Millet İttifakı: 65.405 oyla yüzde 27.95AK Parti: 131.980 oyla yüzde 56.41MHP: 32.581 oyla yüzde 13.92CHP: 32.265 oyla yüzde 13.79İYİ Parti: 30.565 oyla yüzde 13.06SP: 2.575 oyla yüzde 1.10HDP: 1.361 oyla yüzde 0.5816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…