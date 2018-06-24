Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Ağrı Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Ağrı sonuçları gelmeye başladı… Ağrı il genelinde seçime katılım oranı yüzde 77.04 iken saat 20:00 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 54.8 Cumhurbaşkanlığı seçimi Ağrı sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 63.665 oyla yüzde 55.91 - Recep Tayyip Erdoğan: 42.238 oyla yüzde 37.09 - Muharrem İnce: 5.668 oyla yüzde 4.98 - Meral Akşener: 1.395 oyla yüzde 1.23 - Temel Karamollaoğlu: 752 oyla yüzde 0.66 - Doğu Perinçek: 159 oyla yüzde 0.14 oy aldı.



24 Haziran Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 63.665 oyla yüzde 55.91Recep Tayyip Erdoğan: 42.238 oyla yüzde 37.09Muharrem İnce: 5.668 oyla yüzde 4.98Meral Akşener: 1.395 oyla yüzde 1.23Temel Karamollaoğlu: 752 oyla yüzde 0.66Doğu Perinçek: 159 oyla yüzde 0.14

Genel seçime yüzde 77.35 oranında katılımın sağlandığı Ağrı il genelinde saat 20:00 itibarıyla sandıklar yüzde 52.3 oranında açıldı. Ağrı 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 37.843 oyla yüzde 35.27 - Millet İttifakı: 5.028 oyla yüzde 4.69 oranında oy aldı. Yine, Ağrı 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 61.990 oyla yüzde 57.76 - AK Parti: 35.173 oyla yüzde 32.78 - MHP: 2.670 oyla yüzde 2.49 - CHP: 2.496 oyla yüzde 2.33 - İYİ Parti: 1.632 oyla yüzde 1.52 - SP: 900 oyla yüzde 0.84 oy aldı.



Saat 20:00 itibarıyla Ağrı 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 37.843 oyla yüzde 35.27Millet İttifakı: 5.028 oyla yüzde 4.69HDP: 61.990 oyla yüzde 57.76AK Parti: 35.173 oyla yüzde 32.78MHP: 2.670 oyla yüzde 2.49CHP: 2.496 oyla yüzde 2.33İYİ Parti: 1.632 oyla yüzde 1.52SP: 900 oyla yüzde 0.8416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…