Amasya seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Amasya Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Amasya sonuçları gelmeye başladı… Amasya il genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.14 iken saat 21:15 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 93.4 Cumhurbaşkanlığı seçimi Amasya sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 117.847 oyla yüzde 58.16 - Muharrem İnce: 61.085 oyla yüzde 30.15 - Meral Akşener: 20.788 oyla yüzde 10.26 - Temel Karamollaoğlu: 1.739 oyla yüzde 0.86 - Selahattin Demirtaş: 813 oyla yüzde 0.40 - Doğu Perinçek: 338 oyla yüzde 0.17 oy aldı.



24 Haziran Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 117.847 oyla yüzde 58.16Muharrem İnce: 61.085 oyla yüzde 30.15Meral Akşener: 20.788 oyla yüzde 10.26Temel Karamollaoğlu: 1.739 oyla yüzde 0.86Selahattin Demirtaş: 813 oyla yüzde 0.40Doğu Perinçek: 338 oyla yüzde 0.17

Genel seçime yüzde 90.76 oranında katılımın sağlandığı Amasya il genelinde saat 21:15 itibarıyla sandıklar yüzde 91 oranında açıldı. Amasya 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 119.099 oyla yüzde 59.81 - Millet İttifakı: 74.571 oyla yüzde 37.45 oranında oy aldı. Yine, Amasya 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 94.190 oyla yüzde 47.30 - CHP: 48.072 oyla yüzde 24.14 - MHP: 24.909 oyla yüzde 12.51 - İYİ Parti: 23.910 oyla yüzde 12.01 - HDP: 3.287 oyla yüzde 1.65 - SP: 2.589 oyla yüzde 1.30 oy aldı.



Saat 21:15 itibarıyla Amasya 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 119.099 oyla yüzde 59.81Millet İttifakı: 74.571 oyla yüzde 37.45AK Parti: 94.190 oyla yüzde 47.30CHP: 48.072 oyla yüzde 24.14MHP: 24.909 oyla yüzde 12.51İYİ Parti: 23.910 oyla yüzde 12.01HDP: 3.287 oyla yüzde 1.65SP: 2.589 oyla yüzde 1.3016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…