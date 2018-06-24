24 Haziran Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ankara Kahramankazan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. ilçe genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.47 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 75.6 duyruldu. Ankara Kahramankazan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 15.597 oyla yüzde 71.64 - Muharrem İnce: 3.233 oyla yüzde 14.85 - Meral Akşener: 2.320 oyla yüzde 10.66 - Selahattin Demirtaş: 370 oyla yüzde 1.70 - Temel Karamollaoğlu: 207 oyla yüzde 0.95 - Doğu Perinçek: 43 oyla yüzde 0.20



Ankara Kahramankazan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 15.597 oyla yüzde 71.64Muharrem İnce: 3.233 oyla yüzde 14.85Meral Akşener: 2.320 oyla yüzde 10.66Selahattin Demirtaş: 370 oyla yüzde 1.70Temel Karamollaoğlu: 207 oyla yüzde 0.95Doğu Perinçek: 43 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 90.57 oranında sağlandığı Ankara Kahramankazan ilçe genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 64.6 oranında açıldı. 2018 Ankara Kahramankazan seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 13.084 oyla yüzde 74.76 - Millet İttifakı: 3.918 oyla yüzde 22.39 oranında oy aldı. 2018 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 9.711 oyla yüzde 55.49 - MHP: 3.373 oyla yüzde 19.27 - İYİ Parti: 2.046 oyla yüzde 11.69 - CHP: 1.639 oyla yüzde 9.37 - HDP: 425 oyla yüzde 2.43 - SP: 233 oyla yüzde 1.33



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 13.084 oyla yüzde 74.76Millet İttifakı: 3.918 oyla yüzde 22.39AK Parti: 9.711 oyla yüzde 55.49MHP: 3.373 oyla yüzde 19.27İYİ Parti: 2.046 oyla yüzde 11.69CHP: 1.639 oyla yüzde 9.37HDP: 425 oyla yüzde 2.43SP: 233 oyla yüzde 1.3316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…