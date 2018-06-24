Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Antalya Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Antalya sonuçları gelmeye başladı… Antalya il genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.72 iken saat 20:01 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 53.9 Cumhurbaşkanlığı seçimi Antalya sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 325.789 oyla yüzde 44.09 - Muharrem İnce: 272.380 oyla yüzde 36.86 - Meral Akşener: 111.358 oyla yüzde 15.07 - Selahattin Demirtaş: 23.466 oyla yüzde 3.18 - Temel Karamollaoğlu: 4.467 oyla yüzde 0.60 - Doğu Perinçek: 1.470 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 325.789 oyla yüzde 44.09Muharrem İnce: 272.380 oyla yüzde 36.86Meral Akşener: 111.358 oyla yüzde 15.07Selahattin Demirtaş: 23.466 oyla yüzde 3.18Temel Karamollaoğlu: 4.467 oyla yüzde 0.60Doğu Perinçek: 1.470 oyla yüzde 0.20

Genel seçime yüzde 87.42 oranında katılımın sağlandığı Antalya il genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 32.4 oranında açıldı. Antalya 2018 genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 200.851 oyla yüzde 47.01 - Cumhur İttifakı: 197.372 oyla yüzde 46.19 oranında oy aldı. Yine, Antalya 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 154.130 oyla yüzde 36.07 - CHP: 118.278 oyla yüzde 27.68 - İYİ Parti: 77.936 oyla yüzde 18.24 - MHP: 43.242 oyla yüzde 10.12 - HDP: 21.558 oyla yüzde 5.04 - SP: 4.637 oyla yüzde 1.09 oy aldı.



Saat 20:01 itibarıyla Antalya 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 200.851 oyla yüzde 47.01Cumhur İttifakı: 197.372 oyla yüzde 46.19AK Parti: 154.130 oyla yüzde 36.07CHP: 118.278 oyla yüzde 27.68İYİ Parti: 77.936 oyla yüzde 18.24MHP: 43.242 oyla yüzde 10.12HDP: 21.558 oyla yüzde 5.04SP: 4.637 oyla yüzde 1.0916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…