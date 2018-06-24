Aydın seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Aydın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Aydın 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.32 olarak belirlenirken, saat 21:15 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 84.3 duyruldu. Aydın 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 255.942 oyla yüzde 43.75 - Recep Tayyip Erdoğan: 225.539 oyla yüzde 38.55 - Meral Akşener: 66.076 oyla yüzde 11.29 - Selahattin Demirtaş: 33.129 oyla yüzde 5.66 - Temel Karamollaoğlu: 2.581 oyla yüzde 0.44 - Doğu Perinçek: 1.761 oyla yüzde 0.30



Aydın 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 255.942 oyla yüzde 43.75Recep Tayyip Erdoğan: 225.539 oyla yüzde 38.55Meral Akşener: 66.076 oyla yüzde 11.29Selahattin Demirtaş: 33.129 oyla yüzde 5.66Temel Karamollaoğlu: 2.581 oyla yüzde 0.44Doğu Perinçek: 1.761 oyla yüzde 0.30

Genel seçime katılımın yüzde 88.64 oranında sağlandığı Aydın il genelinde saat 21:15 itibarıyla sandıklar yüzde 80.9 oranında açıldı. 2018 Aydın seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 279.217 oyla yüzde 49.67 - Cumhur İttifakı: 228.151 oyla yüzde 40.58 oranında oy aldı. 2018 Aydın seçim sonuçları şu şekilde: CHP: 191.521 oyla yüzde 34.07 - AK Parti: 183.384 oyla yüzde 32.62 - İYİ Parti: 83.701 oyla yüzde 14.89 - HDP: 49.676 oyla yüzde 8.84 - MHP: 44.767 oyla yüzde 7.96 - SP: 3.995 oyla yüzde 0.71



Saat 21:15 itibarıyla 2018 Aydın seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 279.217 oyla yüzde 49.67Cumhur İttifakı: 228.151 oyla yüzde 40.58CHP: 191.521 oyla yüzde 34.07AK Parti: 183.384 oyla yüzde 32.62İYİ Parti: 83.701 oyla yüzde 14.89HDP: 49.676 oyla yüzde 8.84MHP: 44.767 oyla yüzde 7.96SP: 3.995 oyla yüzde 0.7116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…