Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Bartın Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Bartın sonuçları gelmeye başladı… Bartın il genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.03 iken saat 20:15 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 76.8 Cumhurbaşkanlığı seçimi Bartın sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 56.122 oyla yüzde 61.33 - Muharrem İnce: 27.003 oyla yüzde 29.51 - Meral Akşener: 6.013 oyla yüzde 6.57 - Temel Karamollaoğlu: 1.435 oyla yüzde 1.57 - Selahattin Demirtaş: 538 oyla yüzde 0.59 - Doğu Perinçek: 394 oyla yüzde 0.43 oy aldı.



24 Haziran Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 56.122 oyla yüzde 61.33Muharrem İnce: 27.003 oyla yüzde 29.51Meral Akşener: 6.013 oyla yüzde 6.57Temel Karamollaoğlu: 1.435 oyla yüzde 1.57Selahattin Demirtaş: 538 oyla yüzde 0.59Doğu Perinçek: 394 oyla yüzde 0.43

Genel seçime katılımın yüzde 86.87 oranında sağlandığı Bartın il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 70.7 oranında açıldı. 2018 Bartın seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 55.050 oyla yüzde 65.26 - Millet İttifakı: 27.000 oyla yüzde 32.01 oranında oy aldı. 2018 Bartın seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 41.209 oyla yüzde 48.85 - CHP: 20.523 oyla yüzde 24.33 - MHP: 13.841 oyla yüzde 16.41 - İYİ Parti: 4.697 oyla yüzde 5.57 - SP: 1.780 oyla yüzde 2.11 - HDP: 929 oyla yüzde 1.10



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Bartın seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 55.050 oyla yüzde 65.26Millet İttifakı: 27.000 oyla yüzde 32.01AK Parti: 41.209 oyla yüzde 48.85CHP: 20.523 oyla yüzde 24.33MHP: 13.841 oyla yüzde 16.41İYİ Parti: 4.697 oyla yüzde 5.57SP: 1.780 oyla yüzde 2.11HDP: 929 oyla yüzde 1.1016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…