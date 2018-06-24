Batman seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Batman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.55 olarak belirlenirken, saat 21:26 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 72.4 duyruldu. Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 119.645 oyla yüzde 60.92 - Recep Tayyip Erdoğan: 64.777 oyla yüzde 32.98 - Muharrem İnce: 8.357 oyla yüzde 4.26 - Temel Karamollaoğlu: 1.980 oyla yüzde 1.01 - Meral Akşener: 1.449 oyla yüzde 0.74 - Doğu Perinçek: 192 oyla yüzde 0.10



Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 119.645 oyla yüzde 60.92Recep Tayyip Erdoğan: 64.777 oyla yüzde 32.98Muharrem İnce: 8.357 oyla yüzde 4.26Temel Karamollaoğlu: 1.980 oyla yüzde 1.01Meral Akşener: 1.449 oyla yüzde 0.74Doğu Perinçek: 192 oyla yüzde 0.10

Milletvekili genel seçime yüzde 85.09 oranında katılımın sağlandığı Batman il genelinde sandıklar saat 21:26 itibarıyla yüzde 68.7 oranında açıldı. 2018 Batman milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 49.446 oyla yüzde 26.56 - Millet İttifakı: 10.961 oyla yüzde 5.89 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Batman milletvekili seçim sonuçlarına göre HDP: 113.352 oyla yüzde 60.89 - AK Parti: 47.527 oyla yüzde 25.53 - SP: 6.038 oyla yüzde 3.24 - CHP: 2.841 oyla yüzde 1.53 - İYİ Parti: 2.082 oyla yüzde 1.12 - MHP: 1.919 oyla yüzde 1.03 oy aldı.



Saat 21:26 itibarıyla 2018 Batman milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 49.446 oyla yüzde 26.56Millet İttifakı: 10.961 oyla yüzde 5.89HDP: 113.352 oyla yüzde 60.89AK Parti: 47.527 oyla yüzde 25.53SP: 6.038 oyla yüzde 3.24CHP: 2.841 oyla yüzde 1.53İYİ Parti: 2.082 oyla yüzde 1.12MHP: 1.919 oyla yüzde 1.0316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…