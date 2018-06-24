Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Bilecik Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Bilecik sonuçları gelmeye başladı… Bilecik il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.88 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 97.2 Cumhurbaşkanlığı seçimi Bilecik sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 67.419 oyla yüzde 51.39 - Muharrem İnce: 42.149 oyla yüzde 32.13 - Meral Akşener: 17.330 oyla yüzde 13.21 - Selahattin Demirtaş: 2.737 oyla yüzde 2.09 - Temel Karamollaoğlu: 1.247 oyla yüzde 0.95 - Doğu Perinçek: 310 oyla yüzde 0.24 oy aldı.



24 Haziran Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 67.419 oyla yüzde 51.39Muharrem İnce: 42.149 oyla yüzde 32.13Meral Akşener: 17.330 oyla yüzde 13.21Selahattin Demirtaş: 2.737 oyla yüzde 2.09Temel Karamollaoğlu: 1.247 oyla yüzde 0.95Doğu Perinçek: 310 oyla yüzde 0.24

Milletvekili genel seçime yüzde 90.13 oranında katılımın sağlandığı Bilecik il genelinde sandıklar saat 20:12 itibarıyla yüzde 92.7 oranında açıldı. 2018 Bilecik milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 64.141 oyla yüzde 52.06 - Millet İttifakı: 54.026 oyla yüzde 43.85 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bilecik milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 52.667 oyla yüzde 42.75 - CHP: 35.141 oyla yüzde 28.52 - İYİ Parti: 17.474 oyla yüzde 14.18 - MHP: 11.474 oyla yüzde 9.31 - HDP: 3.494 oyla yüzde 2.84 - SP: 1.411 oyla yüzde 1.15 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla 2018 Bilecik milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 64.141 oyla yüzde 52.06Millet İttifakı: 54.026 oyla yüzde 43.85AK Parti: 52.667 oyla yüzde 42.75CHP: 35.141 oyla yüzde 28.52İYİ Parti: 17.474 oyla yüzde 14.18MHP: 11.474 oyla yüzde 9.31HDP: 3.494 oyla yüzde 2.84SP: 1.411 oyla yüzde 1.1516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…