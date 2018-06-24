24 Haziran Bingöl Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bingöl 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 79.69 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 74.1 … Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 67.524 oyla yüzde 68.38 - Selahattin Demirtaş: 20.755 oyla yüzde 21.02 - Muharrem İnce: 7.530 oyla yüzde 7.63 - Meral Akşener: 1.791 oyla yüzde 1.81 - Temel Karamollaoğlu: 946 oyla yüzde 0.96 - Doğu Perinçek: 195 oyla yüzde 0.20 aldı.



Bingöl 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 67.524 oyla yüzde 68.38Selahattin Demirtaş: 20.755 oyla yüzde 21.02Muharrem İnce: 7.530 oyla yüzde 7.63Meral Akşener: 1.791 oyla yüzde 1.81Temel Karamollaoğlu: 946 oyla yüzde 0.96Doğu Perinçek: 195 oyla yüzde 0.20

Genel seçime yüzde 80.24 oranında katılımın sağlandığı Bingöl il genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 61.2 oranında açıldı. Bingöl 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 49.988 oyla yüzde 62.54 - Millet İttifakı: 5.574 oyla yüzde 6.97 oranında oy aldı. Yine, Bingöl 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 45.162 oyla yüzde 56.50 - HDP: 19.652 oyla yüzde 24.58 - MHP: 4.826 oyla yüzde 6.04 - İYİ Parti: 2.945 oyla yüzde 3.68 - CHP: 1.734 oyla yüzde 2.17 - SP: 895 oyla yüzde 1.12 oy aldı.



Saat 20:01 itibarıyla Bingöl 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 49.988 oyla yüzde 62.54Millet İttifakı: 5.574 oyla yüzde 6.97AK Parti: 45.162 oyla yüzde 56.50HDP: 19.652 oyla yüzde 24.58MHP: 4.826 oyla yüzde 6.04İYİ Parti: 2.945 oyla yüzde 3.68CHP: 1.734 oyla yüzde 2.17SP: 895 oyla yüzde 1.1216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…