Bitlis seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bitlis 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bitlis 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 82.73 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:16 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 94.6 … Bitlis 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 77.891 oyla yüzde 51.73 - Selahattin Demirtaş: 57.921 oyla yüzde 38.47 - Muharrem İnce: 9.567 oyla yüzde 6.35 - Meral Akşener: 3.593 oyla yüzde 2.39 - Temel Karamollaoğlu: 1.404 oyla yüzde 0.93 - Doğu Perinçek: 205 oyla yüzde 0.14 aldı.



Bitlis 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 77.891 oyla yüzde 51.73Selahattin Demirtaş: 57.921 oyla yüzde 38.47Muharrem İnce: 9.567 oyla yüzde 6.35Meral Akşener: 3.593 oyla yüzde 2.39Temel Karamollaoğlu: 1.404 oyla yüzde 0.93Doğu Perinçek: 205 oyla yüzde 0.14

Genel seçime yüzde 83.19 oranında katılımın sağlandığı Bitlis il genelinde saat 21:16 itibarıyla sandıklar yüzde 92.3 oranında açıldı. Bitlis 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 73.294 oyla yüzde 49.38 - Millet İttifakı: 9.921 oyla yüzde 6.69 oranında oy aldı. Yine, Bitlis 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 66.911 oyla yüzde 45.08 - HDP: 61.443 oyla yüzde 41.40 - MHP: 6.383 oyla yüzde 4.30 - İYİ Parti: 4.790 oyla yüzde 3.23 - CHP: 3.472 oyla yüzde 2.34 - SP: 1.659 oyla yüzde 1.12 oy aldı.



Saat 21:16 itibarıyla Bitlis 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 73.294 oyla yüzde 49.38Millet İttifakı: 9.921 oyla yüzde 6.69AK Parti: 66.911 oyla yüzde 45.08HDP: 61.443 oyla yüzde 41.40MHP: 6.383 oyla yüzde 4.30İYİ Parti: 4.790 oyla yüzde 3.23CHP: 3.472 oyla yüzde 2.34SP: 1.659 oyla yüzde 1.1216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…