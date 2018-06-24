24 Haziran Bolu Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bolu 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bolu 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 87.4 … Bolu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 108.667 oyla yüzde 67.22 - Muharrem İnce: 35.859 oyla yüzde 22.18 - Meral Akşener: 13.704 oyla yüzde 8.48 - Temel Karamollaoğlu: 1.893 oyla yüzde 1.17 - Selahattin Demirtaş: 1.165 oyla yüzde 0.72 - Doğu Perinçek: 382 oyla yüzde 0.24 aldı.



Bolu 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 108.667 oyla yüzde 67.22Muharrem İnce: 35.859 oyla yüzde 22.18Meral Akşener: 13.704 oyla yüzde 8.48Temel Karamollaoğlu: 1.893 oyla yüzde 1.17Selahattin Demirtaş: 1.165 oyla yüzde 0.72Doğu Perinçek: 382 oyla yüzde 0.24

Milletvekili genel seçime yüzde 89.22 oranında katılımın sağlandığı Bolu il genelinde sandıklar saat 20:12 itibarıyla yüzde 85.1 oranında açıldı. 2018 Bolu milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 106.611 oyla yüzde 68.46 - Millet İttifakı: 45.441 oyla yüzde 29.18 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bolu milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 83.185 oyla yüzde 53.42 - CHP: 30.165 oyla yüzde 19.37 - MHP: 23.426 oyla yüzde 15.04 - İYİ Parti: 12.953 oyla yüzde 8.32 - SP: 2.323 oyla yüzde 1.49 - HDP: 1.909 oyla yüzde 1.23 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla 2018 Bolu milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 106.611 oyla yüzde 68.46Millet İttifakı: 45.441 oyla yüzde 29.18AK Parti: 83.185 oyla yüzde 53.42CHP: 30.165 oyla yüzde 19.37MHP: 23.426 oyla yüzde 15.04İYİ Parti: 12.953 oyla yüzde 8.32SP: 2.323 oyla yüzde 1.49HDP: 1.909 oyla yüzde 1.2316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…