24 Haziran Burdur Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Burdur Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Burdur 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.14 olarak belirlenirken, saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 82.9 duyruldu. Burdur 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 75.794 oyla yüzde 54.10 - Muharrem İnce: 39.684 oyla yüzde 28.33 - Meral Akşener: 21.682 oyla yüzde 15.48 - Temel Karamollaoğlu: 1.625 oyla yüzde 1.16 - Selahattin Demirtaş: 913 oyla yüzde 0.65 - Doğu Perinçek: 396 oyla yüzde 0.28



Burdur 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 75.794 oyla yüzde 54.10Muharrem İnce: 39.684 oyla yüzde 28.33Meral Akşener: 21.682 oyla yüzde 15.48Temel Karamollaoğlu: 1.625 oyla yüzde 1.16Selahattin Demirtaş: 913 oyla yüzde 0.65Doğu Perinçek: 396 oyla yüzde 0.28

Genel seçime yüzde 89.61 oranında katılımın sağlandığı Burdur il genelinde saat 20:02 itibarıyla sandıklar yüzde 70.7 oranında açıldı. Burdur 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 64.336 oyla yüzde 54.27 - Millet İttifakı: 49.617 oyla yüzde 41.85 oranında oy aldı. Yine, Burdur 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 49.724 oyla yüzde 41.94 - CHP: 24.419 oyla yüzde 20.60 - İYİ Parti: 23.417 oyla yüzde 19.75 - MHP: 14.612 oyla yüzde 12.33 - SP: 1.781 oyla yüzde 1.50 - HDP: 1.497 oyla yüzde 1.26 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla Burdur 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 64.336 oyla yüzde 54.27Millet İttifakı: 49.617 oyla yüzde 41.85AK Parti: 49.724 oyla yüzde 41.94CHP: 24.419 oyla yüzde 20.60İYİ Parti: 23.417 oyla yüzde 19.75MHP: 14.612 oyla yüzde 12.33SP: 1.781 oyla yüzde 1.50HDP: 1.497 oyla yüzde 1.2616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…