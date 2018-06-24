Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Bursa Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Bursa sonuçları gelmeye başladı… Bursa il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.32 iken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 51.7 Cumhurbaşkanlığı seçimi Bursa sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 527.657 oyla yüzde 56.13 - Muharrem İnce: 293.786 oyla yüzde 31.25 - Meral Akşener: 76.855 oyla yüzde 8.18 - Selahattin Demirtaş: 28.864 oyla yüzde 3.07 - Temel Karamollaoğlu: 10.754 oyla yüzde 1.14 - Doğu Perinçek: 2.089 oyla yüzde 0.22 oy aldı.



24 Haziran Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 527.657 oyla yüzde 56.13Muharrem İnce: 293.786 oyla yüzde 31.25Meral Akşener: 76.855 oyla yüzde 8.18Selahattin Demirtaş: 28.864 oyla yüzde 3.07Temel Karamollaoğlu: 10.754 oyla yüzde 1.14Doğu Perinçek: 2.089 oyla yüzde 0.22

Milletvekili genel seçime yüzde 78.77 oranında katılımın sağlandığı Bursa il genelinde sandıklar saat 20:02 itibarıyla yüzde 25.3 oranında açıldı. 2018 Bursa milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 244.642 oyla yüzde 58.6 - Millet İttifakı: 155.708 oyla yüzde 37.3 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bursa milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 197.484 oyla yüzde 47.30 - CHP: 92.891 oyla yüzde 22.25 - İYİ Parti: 54.111 oyla yüzde 12.96 - MHP: 47.158 oyla yüzde 11.30 - HDP: 15.822 oyla yüzde 3.79 - SP: 8.706 oyla yüzde 2.09 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Bursa milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 244.642 oyla yüzde 58.6Millet İttifakı: 155.708 oyla yüzde 37.3AK Parti: 197.484 oyla yüzde 47.30CHP: 92.891 oyla yüzde 22.25İYİ Parti: 54.111 oyla yüzde 12.96MHP: 47.158 oyla yüzde 11.30HDP: 15.822 oyla yüzde 3.79SP: 8.706 oyla yüzde 2.0916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…