24 Haziran Çanakkale Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Çanakkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.21 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 70 duyruldu. Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 101.915 oyla yüzde 43.30 - Muharrem İnce: 99.250 oyla yüzde 42.17 - Meral Akşener: 28.943 oyla yüzde 12.30 - Selahattin Demirtaş: 3.635 oyla yüzde 1.54 - Temel Karamollaoğlu: 976 oyla yüzde 0.41 - Doğu Perinçek: 627 oyla yüzde 0.27



Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 101.915 oyla yüzde 43.30Muharrem İnce: 99.250 oyla yüzde 42.17Meral Akşener: 28.943 oyla yüzde 12.30Selahattin Demirtaş: 3.635 oyla yüzde 1.54Temel Karamollaoğlu: 976 oyla yüzde 0.41Doğu Perinçek: 627 oyla yüzde 0.27

Genel seçime katılımın yüzde 90.89 oranında sağlandığı Çanakkale il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 60.7 oranında açıldı. 2018 Çanakkale seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 96.621 oyla yüzde 49.48 - Cumhur İttifakı: 90.650 oyla yüzde 46.43 oranında oy aldı. 2018 Çanakkale seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 76.752 oyla yüzde 39.31 - CHP: 62.333 oyla yüzde 31.92 - İYİ Parti: 32.783 oyla yüzde 16.79 - MHP: 13.898 oyla yüzde 7.12 - HDP: 5.180 oyla yüzde 2.65 - SP: 1.505 oyla yüzde 0.77



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Çanakkale seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 96.621 oyla yüzde 49.48Cumhur İttifakı: 90.650 oyla yüzde 46.43AK Parti: 76.752 oyla yüzde 39.31CHP: 62.333 oyla yüzde 31.92İYİ Parti: 32.783 oyla yüzde 16.79MHP: 13.898 oyla yüzde 7.12HDP: 5.180 oyla yüzde 2.65SP: 1.505 oyla yüzde 0.7716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…