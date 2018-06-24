24 Haziran Çankırı Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Çankırı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Çankırı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.33 olarak belirlenirken, saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 82 duyruldu. Çankırı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 66.616 oyla yüzde 77.77 - Muharrem İnce: 9.839 oyla yüzde 11.49 - Meral Akşener: 8.091 oyla yüzde 9.45 - Temel Karamollaoğlu: 805 oyla yüzde 0.94 - Selahattin Demirtaş: 161 oyla yüzde 0.19 - Doğu Perinçek: 148 oyla yüzde 0.17



Çankırı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 66.616 oyla yüzde 77.77Muharrem İnce: 9.839 oyla yüzde 11.49Meral Akşener: 8.091 oyla yüzde 9.45Temel Karamollaoğlu: 805 oyla yüzde 0.94Selahattin Demirtaş: 161 oyla yüzde 0.19Doğu Perinçek: 148 oyla yüzde 0.17

Genel seçime katılımın yüzde 86.90 oranında sağlandığı Çankırı il genelinde saat 20:02 itibarıyla sandıklar yüzde 75.6 oranında açıldı. 2018 Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 60.621 oyla yüzde 80.81 - Millet İttifakı: 13.450 oyla yüzde 17.92 oranında oy aldı. 2018 Çankırı seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 46.967 oyla yüzde 62.61 - MHP: 13.654 oyla yüzde 18.20 - İYİ Parti: 8.007 oyla yüzde 10.67 - CHP: 4.660 oyla yüzde 6.21 - SP: 783 oyla yüzde 1.04 - HDP: 310 oyla yüzde 0.41



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Çankırı seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 60.621 oyla yüzde 80.81Millet İttifakı: 13.450 oyla yüzde 17.92AK Parti: 46.967 oyla yüzde 62.61MHP: 13.654 oyla yüzde 18.20İYİ Parti: 8.007 oyla yüzde 10.67CHP: 4.660 oyla yüzde 6.21SP: 783 oyla yüzde 1.04HDP: 310 oyla yüzde 0.4116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…