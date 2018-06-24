24 Haziran Erzincan Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Erzincan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Erzincan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.38 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 80.1 duyruldu. Erzincan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 68.031 oyla yüzde 60.83 - Muharrem İnce: 35.037 oyla yüzde 31.33 - Meral Akşener: 6.080 oyla yüzde 5.44 - Selahattin Demirtaş: 1.351 oyla yüzde 1.21 - Temel Karamollaoğlu: 1.163 oyla yüzde 1.04 - Doğu Perinçek: 181 oyla yüzde 0.16



Erzincan 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 68.031 oyla yüzde 60.83Muharrem İnce: 35.037 oyla yüzde 31.33Meral Akşener: 6.080 oyla yüzde 5.44Selahattin Demirtaş: 1.351 oyla yüzde 1.21Temel Karamollaoğlu: 1.163 oyla yüzde 1.04Doğu Perinçek: 181 oyla yüzde 0.16

Genel seçime katılımın yüzde 90.25 oranında sağlandığı Erzincan il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 73.6 oranında açıldı. 2018 Erzincan seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 62.196 oyla yüzde 63.54 - Millet İttifakı: 29.934 oyla yüzde 30.59 oranında oy aldı. 2018 Erzincan seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 44.352 oyla yüzde 45.31 - CHP: 24.997 oyla yüzde 25.54 - MHP: 17.844 oyla yüzde 18.23 - HDP: 4.599 oyla yüzde 4.70 - İYİ Parti: 3.843 oyla yüzde 3.93 - SP: 1.094 oyla yüzde 1.12



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Erzincan seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 62.196 oyla yüzde 63.54Millet İttifakı: 29.934 oyla yüzde 30.59AK Parti: 44.352 oyla yüzde 45.31CHP: 24.997 oyla yüzde 25.54MHP: 17.844 oyla yüzde 18.23HDP: 4.599 oyla yüzde 4.70İYİ Parti: 3.843 oyla yüzde 3.93SP: 1.094 oyla yüzde 1.1216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…