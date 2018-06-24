Gaziantep seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Gaziantep Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Gaziantep sonuçları gelmeye başladı… Gaziantep il genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.94 iken saat 21:18 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 92.7 Cumhurbaşkanlığı seçimi Gaziantep sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 600.140 oyla yüzde 64.17 - Muharrem İnce: 199.977 oyla yüzde 21.38 - Selahattin Demirtaş: 74.967 oyla yüzde 8.02 - Meral Akşener: 49.847 oyla yüzde 5.33 - Temel Karamollaoğlu: 8.452 oyla yüzde 0.90 - Doğu Perinçek: 1.858 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 600.140 oyla yüzde 64.17Muharrem İnce: 199.977 oyla yüzde 21.38Selahattin Demirtaş: 74.967 oyla yüzde 8.02Meral Akşener: 49.847 oyla yüzde 5.33Temel Karamollaoğlu: 8.452 oyla yüzde 0.90Doğu Perinçek: 1.858 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 85.21 oranında sağlandığı Gaziantep il genelinde saat 21:18 itibarıyla sandıklar yüzde 90.7 oranında açıldı. 2018 Gaziantep seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 590.049 oyla yüzde 64.28 - Millet İttifakı: 205.711 oyla yüzde 22.41 oranında oy aldı. 2018 Gaziantep seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 473.203 oyla yüzde 51.55 - CHP: 134.632 oyla yüzde 14.67 - MHP: 116.846 oyla yüzde 12.73 - HDP: 103.992 oyla yüzde 11.33 - İYİ Parti: 59.783 oyla yüzde 6.51 - SP: 11.296 oyla yüzde 1.23



Saat 21:18 itibarıyla 2018 Gaziantep seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 590.049 oyla yüzde 64.28Millet İttifakı: 205.711 oyla yüzde 22.41AK Parti: 473.203 oyla yüzde 51.55CHP: 134.632 oyla yüzde 14.67MHP: 116.846 oyla yüzde 12.73HDP: 103.992 oyla yüzde 11.33İYİ Parti: 59.783 oyla yüzde 6.51SP: 11.296 oyla yüzde 1.2316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…