24 Haziran Giresun Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Giresun 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 85.66 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 79.2 … Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 140.030 oyla yüzde 66.00 - Muharrem İnce: 51.419 oyla yüzde 24.24 - Meral Akşener: 17.685 oyla yüzde 8.34 - Temel Karamollaoğlu: 2.003 oyla yüzde 0.94 - Selahattin Demirtaş: 521 oyla yüzde 0.25 - Doğu Perinçek: 502 oyla yüzde 0.24 aldı.



Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 140.030 oyla yüzde 66.00Muharrem İnce: 51.419 oyla yüzde 24.24Meral Akşener: 17.685 oyla yüzde 8.34Temel Karamollaoğlu: 2.003 oyla yüzde 0.94Selahattin Demirtaş: 521 oyla yüzde 0.25Doğu Perinçek: 502 oyla yüzde 0.24

Milletvekili genel seçime yüzde 85.93 oranında katılımın sağlandığı Giresun il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 70.6 oranında açıldı. 2018 Giresun milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 122.869 oyla yüzde 65.85 - Millet İttifakı: 59.983 oyla yüzde 32.14 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Giresun milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 102.012 oyla yüzde 54.67 - CHP: 31.853 oyla yüzde 17.07 - İYİ Parti: 25.830 oyla yüzde 13.84 - MHP: 20.857 oyla yüzde 11.18 - SP: 2.300 oyla yüzde 1.23 - HDP: 1.670 oyla yüzde 0.90 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Giresun milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 122.869 oyla yüzde 65.85Millet İttifakı: 59.983 oyla yüzde 32.14AK Parti: 102.012 oyla yüzde 54.67CHP: 31.853 oyla yüzde 17.07İYİ Parti: 25.830 oyla yüzde 13.84MHP: 20.857 oyla yüzde 11.18SP: 2.300 oyla yüzde 1.23HDP: 1.670 oyla yüzde 0.9016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…