24 Haziran İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



İstanbul Avcılar 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. ilçe genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.72 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 71.8 duyruldu. İstanbul Avcılar 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 83.927 oyla yüzde 45.27 - Recep Tayyip Erdoğan: 79.224 oyla yüzde 42.73 - Selahattin Demirtaş: 11.858 oyla yüzde 6.40 - Meral Akşener: 8.864 oyla yüzde 4.78 - Temel Karamollaoğlu: 1.161 oyla yüzde 0.63 - Doğu Perinçek: 352 oyla yüzde 0.19



İstanbul Avcılar 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 83.927 oyla yüzde 45.27Recep Tayyip Erdoğan: 79.224 oyla yüzde 42.73Selahattin Demirtaş: 11.858 oyla yüzde 6.40Meral Akşener: 8.864 oyla yüzde 4.78Temel Karamollaoğlu: 1.161 oyla yüzde 0.63Doğu Perinçek: 352 oyla yüzde 0.19

Genel seçime yüzde 86.49 oranında katılımın sağlandığı İstanbul Avcılar ilçe genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 49.8 oranında açıldı. İstanbul Avcılar 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 55.790 oyla yüzde 43.49 - Millet İttifakı: 55.044 oyla yüzde 42.91 oranında oy aldı. Yine, İstanbul Avcılar 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 45.902 oyla yüzde 35.78 - CHP: 42.768 oyla yüzde 33.34 - HDP: 16.537 oyla yüzde 12.89 - İYİ Parti: 10.868 oyla yüzde 8.47 - MHP: 9.888 oyla yüzde 7.71 - SP: 1.408 oyla yüzde 1.10 oy aldı.



Saat 20:01 itibarıyla İstanbul Avcılar 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 55.790 oyla yüzde 43.49Millet İttifakı: 55.044 oyla yüzde 42.91AK Parti: 45.902 oyla yüzde 35.78CHP: 42.768 oyla yüzde 33.34HDP: 16.537 oyla yüzde 12.89İYİ Parti: 10.868 oyla yüzde 8.47MHP: 9.888 oyla yüzde 7.71SP: 1.408 oyla yüzde 1.1016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…