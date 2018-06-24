İstanbul seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



İstanbul 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 87.75 olarak belirlenirken, saat 21:20 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 97.4 duyruldu. İstanbul 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 4.483.036 oyla yüzde 50.34 - Muharrem İnce: 3.255.549 oyla yüzde 36.56 - Selahattin Demirtaş: 642.963 oyla yüzde 7.22 - Meral Akşener: 424.512 oyla yüzde 4.77 - Temel Karamollaoğlu: 82.656 oyla yüzde 0.93 - Doğu Perinçek: 16.947 oyla yüzde 0.19



İstanbul 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 4.483.036 oyla yüzde 50.34Muharrem İnce: 3.255.549 oyla yüzde 36.56Selahattin Demirtaş: 642.963 oyla yüzde 7.22Meral Akşener: 424.512 oyla yüzde 4.77Temel Karamollaoğlu: 82.656 oyla yüzde 0.93Doğu Perinçek: 16.947 oyla yüzde 0.19

Genel seçime yüzde 87.87 oranında katılımın sağlandığı İstanbul il genelinde saat 21:20 itibarıyla sandıklar yüzde 95.7 oranında açıldı. İstanbul 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 4.469.423 oyla yüzde 51.32 - Millet İttifakı: 3.150.134 oyla yüzde 36.17 oranında oy aldı. Yine, İstanbul 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 3.743.259 oyla yüzde 42.98 - CHP: 2.309.889 oyla yüzde 26.52 - HDP: 1.081.473 oyla yüzde 12.42 - MHP: 726.164 oyla yüzde 8.34 - İYİ Parti: 708.021 oyla yüzde 8.13 - SP: 132.224 oyla yüzde 1.52 oy aldı.



Saat 21:20 itibarıyla İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 4.469.423 oyla yüzde 51.32Millet İttifakı: 3.150.134 oyla yüzde 36.17AK Parti: 3.743.259 oyla yüzde 42.98CHP: 2.309.889 oyla yüzde 26.52HDP: 1.081.473 oyla yüzde 12.42MHP: 726.164 oyla yüzde 8.34İYİ Parti: 708.021 oyla yüzde 8.13SP: 132.224 oyla yüzde 1.5216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…