24 Haziran İzmir Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte İzmir 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İzmir 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.61 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 38 … İzmir 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Muharrem İnce: 542.418 oyla yüzde 52.87 - Recep Tayyip Erdoğan: 348.067 oyla yüzde 33.93 - Meral Akşener: 68.265 oyla yüzde 6.65 - Selahattin Demirtaş: 59.520 oyla yüzde 5.80 - Temel Karamollaoğlu: 4.758 oyla yüzde 0.46 - Doğu Perinçek: 2.934 oyla yüzde 0.29 aldı.



İzmir 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 542.418 oyla yüzde 52.87Recep Tayyip Erdoğan: 348.067 oyla yüzde 33.93Meral Akşener: 68.265 oyla yüzde 6.65Selahattin Demirtaş: 59.520 oyla yüzde 5.80Temel Karamollaoğlu: 4.758 oyla yüzde 0.46Doğu Perinçek: 2.934 oyla yüzde 0.29

Genel seçime yüzde 82.73 oranında katılımın sağlandığı İzmir il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 26.9 oranında açıldı. İzmir 2018 genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 369.637 oyla yüzde 52.85 - Cumhur İttifakı: 254.554 oyla yüzde 36.39 oranında oy aldı. Yine, İzmir 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; CHP: 286.140 oyla yüzde 40.91 - AK Parti: 207.538 oyla yüzde 29.67 - İYİ Parti: 77.120 oyla yüzde 11.03 - HDP: 73.218 oyla yüzde 10.47 - MHP: 47.016 oyla yüzde 6.72 - SP: 6.377 oyla yüzde 0.91 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla İzmir 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 369.637 oyla yüzde 52.85Cumhur İttifakı: 254.554 oyla yüzde 36.39CHP: 286.140 oyla yüzde 40.91AK Parti: 207.538 oyla yüzde 29.67İYİ Parti: 77.120 oyla yüzde 11.03HDP: 73.218 oyla yüzde 10.47MHP: 47.016 oyla yüzde 6.72SP: 6.377 oyla yüzde 0.9116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…