24 Haziran Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Kahramanmaraş 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.85 olarak belirlenirken, saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 72.6 duyruldu. Kahramanmaraş 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 345.806 oyla yüzde 75.28 - Muharrem İnce: 65.238 oyla yüzde 14.20 - Meral Akşener: 38.214 oyla yüzde 8.32 - Temel Karamollaoğlu: 4.814 oyla yüzde 1.05 - Selahattin Demirtaş: 4.682 oyla yüzde 1.02 - Doğu Perinçek: 630 oyla yüzde 0.14



Kahramanmaraş 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 345.806 oyla yüzde 75.28Muharrem İnce: 65.238 oyla yüzde 14.20Meral Akşener: 38.214 oyla yüzde 8.32Temel Karamollaoğlu: 4.814 oyla yüzde 1.05Selahattin Demirtaş: 4.682 oyla yüzde 1.02Doğu Perinçek: 630 oyla yüzde 0.14

Genel seçime yüzde 89.28 oranında katılımın sağlandığı Kahramanmaraş il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 67.1 oranında açıldı. Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 322.393 oyla yüzde 75.99 - Millet İttifakı: 83.773 oyla yüzde 19.75 oranında oy aldı. Yine, Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 252.488 oyla yüzde 59.51 - MHP: 69.905 oyla yüzde 16.48 - İYİ Parti: 38.940 oyla yüzde 9.18 - CHP: 38.674 oyla yüzde 9.12 - HDP: 11.697 oyla yüzde 2.76 - SP: 6.159 oyla yüzde 1.45 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Kahramanmaraş 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 322.393 oyla yüzde 75.99Millet İttifakı: 83.773 oyla yüzde 19.75AK Parti: 252.488 oyla yüzde 59.51MHP: 69.905 oyla yüzde 16.48İYİ Parti: 38.940 oyla yüzde 9.18CHP: 38.674 oyla yüzde 9.12HDP: 11.697 oyla yüzde 2.76SP: 6.159 oyla yüzde 1.4516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…