24 Haziran Konya Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Konya 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Konya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.58 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 66.1 … Konya 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 619.268 oyla yüzde 74.53 - Muharrem İnce: 112.019 oyla yüzde 13.48 - Meral Akşener: 67.490 oyla yüzde 8.12 - Selahattin Demirtaş: 18.652 oyla yüzde 2.24 - Temel Karamollaoğlu: 12.170 oyla yüzde 1.46 - Doğu Perinçek: 1.302 oyla yüzde 0.16 aldı.



Konya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 619.268 oyla yüzde 74.53Muharrem İnce: 112.019 oyla yüzde 13.48Meral Akşener: 67.490 oyla yüzde 8.12Selahattin Demirtaş: 18.652 oyla yüzde 2.24Temel Karamollaoğlu: 12.170 oyla yüzde 1.46Doğu Perinçek: 1.302 oyla yüzde 0.16

Milletvekili genel seçime yüzde 88.80 oranında katılımın sağlandığı Konya il genelinde sandıklar saat 20:14 itibarıyla yüzde 58.4 oranında açıldı. 2018 Konya milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 553.536 oyla yüzde 75.8 - Millet İttifakı: 147.703 oyla yüzde 20.22 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Konya milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 439.771 oyla yüzde 60.22 - MHP: 113.765 oyla yüzde 15.58 - CHP: 66.259 oyla yüzde 9.07 - İYİ Parti: 64.173 oyla yüzde 8.79 - HDP: 23.451 oyla yüzde 3.21 - SP: 17.271 oyla yüzde 2.36 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Konya milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 553.536 oyla yüzde 75.8Millet İttifakı: 147.703 oyla yüzde 20.22AK Parti: 439.771 oyla yüzde 60.22MHP: 113.765 oyla yüzde 15.58CHP: 66.259 oyla yüzde 9.07İYİ Parti: 64.173 oyla yüzde 8.79HDP: 23.451 oyla yüzde 3.21SP: 17.271 oyla yüzde 2.3616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…