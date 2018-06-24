24 Haziran Mardin Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mardin 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Mardin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 81.86 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 59.4 … Mardin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 116.177 oyla yüzde 52.96 - Recep Tayyip Erdoğan: 87.079 oyla yüzde 39.70 - Muharrem İnce: 12.130 oyla yüzde 5.53 - Meral Akşener: 2.434 oyla yüzde 1.11 - Temel Karamollaoğlu: 1.381 oyla yüzde 0.63 - Doğu Perinçek: 146 oyla yüzde 0.07 aldı.



Mardin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 116.177 oyla yüzde 52.96Recep Tayyip Erdoğan: 87.079 oyla yüzde 39.70Muharrem İnce: 12.130 oyla yüzde 5.53Meral Akşener: 2.434 oyla yüzde 1.11Temel Karamollaoğlu: 1.381 oyla yüzde 0.63Doğu Perinçek: 146 oyla yüzde 0.07

Genel seçime yüzde 83.23 oranında katılımın sağlandığı Mardin il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 55.2 oranında açıldı. Mardin 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 74.706 oyla yüzde 36.58 - Millet İttifakı: 9.471 oyla yüzde 4.63 oranında oy aldı. Yine, Mardin 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 110.266 oyla yüzde 53.99 - AK Parti: 68.562 oyla yüzde 33.57 - MHP: 6.144 oyla yüzde 3.01 - CHP: 5.643 oyla yüzde 2.76 - İYİ Parti: 1.990 oyla yüzde 0.97 - SP: 1.838 oyla yüzde 0.90 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Mardin 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 74.706 oyla yüzde 36.58Millet İttifakı: 9.471 oyla yüzde 4.63HDP: 110.266 oyla yüzde 53.99AK Parti: 68.562 oyla yüzde 33.57MHP: 6.144 oyla yüzde 3.01CHP: 5.643 oyla yüzde 2.76İYİ Parti: 1.990 oyla yüzde 0.97SP: 1.838 oyla yüzde 0.9016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…