Muğla seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Muğla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Muğla 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.16 olarak belirlenirken, saat 21:22 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 88.8 duyruldu. Muğla 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 289.014 oyla yüzde 51.99 - Recep Tayyip Erdoğan: 181.938 oyla yüzde 32.73 - Meral Akşener: 67.365 oyla yüzde 12.12 - Selahattin Demirtaş: 13.993 oyla yüzde 2.52 - Temel Karamollaoğlu: 1.845 oyla yüzde 0.33 - Doğu Perinçek: 1.714 oyla yüzde 0.31



Muğla 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 289.014 oyla yüzde 51.99Recep Tayyip Erdoğan: 181.938 oyla yüzde 32.73Meral Akşener: 67.365 oyla yüzde 12.12Selahattin Demirtaş: 13.993 oyla yüzde 2.52Temel Karamollaoğlu: 1.845 oyla yüzde 0.33Doğu Perinçek: 1.714 oyla yüzde 0.31

Milletvekili genel seçime yüzde 88.53 oranında katılımın sağlandığı Muğla il genelinde sandıklar saat 21:22 itibarıyla yüzde 84.4 oranında açıldı. 2018 Muğla milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 308.469 oyla yüzde 58.2 - Cumhur İttifakı: 183.017 oyla yüzde 34.53 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Muğla milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP: 215.145 oyla yüzde 40.59 - AK Parti: 148.720 oyla yüzde 28.06 - İYİ Parti: 89.891 oyla yüzde 16.96 - MHP: 34.297 oyla yüzde 6.47 - HDP: 30.450 oyla yüzde 5.74 - SP: 3.433 oyla yüzde 0.65 oy aldı.



Saat 21:22 itibarıyla 2018 Muğla milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 308.469 oyla yüzde 58.2Cumhur İttifakı: 183.017 oyla yüzde 34.53CHP: 215.145 oyla yüzde 40.59AK Parti: 148.720 oyla yüzde 28.06İYİ Parti: 89.891 oyla yüzde 16.96MHP: 34.297 oyla yüzde 6.47HDP: 30.450 oyla yüzde 5.74SP: 3.433 oyla yüzde 0.6516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…