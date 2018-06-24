Muş seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Muş Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Muş sonuçları gelmeye başladı… Muş il genelinde seçime katılım oranı yüzde 81.32 iken saat 21:22 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 71.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Muş sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 65.415 oyla yüzde 48.85 - Selahattin Demirtaş: 57.462 oyla yüzde 42.91 - Muharrem İnce: 7.428 oyla yüzde 5.55 - Meral Akşener: 2.297 oyla yüzde 1.72 - Temel Karamollaoğlu: 1.146 oyla yüzde 0.86 - Doğu Perinçek: 151 oyla yüzde 0.11 oy aldı.



24 Haziran Muş Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 65.415 oyla yüzde 48.85Selahattin Demirtaş: 57.462 oyla yüzde 42.91Muharrem İnce: 7.428 oyla yüzde 5.55Meral Akşener: 2.297 oyla yüzde 1.72Temel Karamollaoğlu: 1.146 oyla yüzde 0.86Doğu Perinçek: 151 oyla yüzde 0.11

Genel seçime yüzde 81.55 oranında katılımın sağlandığı Muş il genelinde saat 21:22 itibarıyla sandıklar yüzde 69.9 oranında açıldı. Muş 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 58.262 oyla yüzde 44.23 - Millet İttifakı: 10.352 oyla yüzde 7.85 oranında oy aldı. Yine, Muş 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 58.033 oyla yüzde 44.05 - AK Parti: 52.549 oyla yüzde 39.89 - İYİ Parti: 6.659 oyla yüzde 5.05 - MHP: 5.713 oyla yüzde 4.34 - CHP: 2.451 oyla yüzde 1.86 - SP: 1.242 oyla yüzde 0.94 oy aldı.



Saat 21:22 itibarıyla Muş 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 58.262 oyla yüzde 44.23Millet İttifakı: 10.352 oyla yüzde 7.85HDP: 58.033 oyla yüzde 44.05AK Parti: 52.549 oyla yüzde 39.89İYİ Parti: 6.659 oyla yüzde 5.05MHP: 5.713 oyla yüzde 4.34CHP: 2.451 oyla yüzde 1.86SP: 1.242 oyla yüzde 0.9416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…