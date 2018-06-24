Ordu seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Ordu Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Ordu sonuçları gelmeye başladı… Ordu il genelinde seçime katılım oranı yüzde 85.43 iken saat 21:23 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 92.7 Cumhurbaşkanlığı seçimi Ordu sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 280.447 oyla yüzde 65.97 - Muharrem İnce: 107.458 oyla yüzde 25.28 - Meral Akşener: 31.770 oyla yüzde 7.47 - Temel Karamollaoğlu: 3.197 oyla yüzde 0.75 - Selahattin Demirtaş: 1.222 oyla yüzde 0.29 - Doğu Perinçek: 1.022 oyla yüzde 0.24 oy aldı.



24 Haziran Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 280.447 oyla yüzde 65.97Muharrem İnce: 107.458 oyla yüzde 25.28Meral Akşener: 31.770 oyla yüzde 7.47Temel Karamollaoğlu: 3.197 oyla yüzde 0.75Selahattin Demirtaş: 1.222 oyla yüzde 0.29Doğu Perinçek: 1.022 oyla yüzde 0.24

Genel seçime katılımın yüzde 85.98 oranında sağlandığı Ordu il genelinde saat 21:23 itibarıyla sandıklar yüzde 92.7 oranında açıldı. 2018 Ordu seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 284.148 oyla yüzde 66.1 - Millet İttifakı: 136.193 oyla yüzde 31.68 oranında oy aldı. 2018 Ordu seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 210.565 oyla yüzde 48.98 - CHP: 95.467 oyla yüzde 22.21 - MHP: 73.583 oyla yüzde 17.12 - İYİ Parti: 35.765 oyla yüzde 8.32 - SP: 4.961 oyla yüzde 1.15 - HDP: 3.393 oyla yüzde 0.79



Saat 21:23 itibarıyla 2018 Ordu seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 284.148 oyla yüzde 66.1Millet İttifakı: 136.193 oyla yüzde 31.68AK Parti: 210.565 oyla yüzde 48.98CHP: 95.467 oyla yüzde 22.21MHP: 73.583 oyla yüzde 17.12İYİ Parti: 35.765 oyla yüzde 8.32SP: 4.961 oyla yüzde 1.15HDP: 3.393 oyla yüzde 0.7916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…