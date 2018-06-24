Rize seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Rize Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Rize sonuçları gelmeye başladı… Rize il genelinde seçime katılım oranı yüzde 87.48 iken saat 21:23 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 98.2 Cumhurbaşkanlığı seçimi Rize sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 164.000 oyla yüzde 77.18 - Muharrem İnce: 35.050 oyla yüzde 16.49 - Meral Akşener: 9.786 oyla yüzde 4.61 - Temel Karamollaoğlu: 2.720 oyla yüzde 1.28 - Selahattin Demirtaş: 575 oyla yüzde 0.27 - Doğu Perinçek: 360 oyla yüzde 0.17 oy aldı.



24 Haziran Rize Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 164.000 oyla yüzde 77.18Muharrem İnce: 35.050 oyla yüzde 16.49Meral Akşener: 9.786 oyla yüzde 4.61Temel Karamollaoğlu: 2.720 oyla yüzde 1.28Selahattin Demirtaş: 575 oyla yüzde 0.27Doğu Perinçek: 360 oyla yüzde 0.17

Milletvekili genel seçime yüzde 87.61 oranında katılımın sağlandığı Rize il genelinde sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 97 oranında açıldı. 2018 Rize milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 163.833 oyla yüzde 78.11 - Millet İttifakı: 42.799 oyla yüzde 20.4 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Rize milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 137.517 oyla yüzde 65.56 - CHP: 26.463 oyla yüzde 12.62 - MHP: 26.316 oyla yüzde 12.55 - İYİ Parti: 12.341 oyla yüzde 5.88 - SP: 3.995 oyla yüzde 1.90 - HDP: 1.862 oyla yüzde 0.89 oy aldı.



Saat 21:23 itibarıyla 2018 Rize milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 163.833 oyla yüzde 78.11Millet İttifakı: 42.799 oyla yüzde 20.4AK Parti: 137.517 oyla yüzde 65.56CHP: 26.463 oyla yüzde 12.62MHP: 26.316 oyla yüzde 12.55İYİ Parti: 12.341 oyla yüzde 5.88SP: 3.995 oyla yüzde 1.90HDP: 1.862 oyla yüzde 0.8916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…