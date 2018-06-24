24 Haziran Sakarya Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Sakarya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Sakarya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.65 olarak belirlenirken, saat 20:09 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 79.5 duyruldu. Sakarya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 342.653 oyla yüzde 70.93 - Muharrem İnce: 91.653 oyla yüzde 18.97 - Meral Akşener: 34.382 oyla yüzde 7.12 - Selahattin Demirtaş: 6.853 oyla yüzde 1.42 - Temel Karamollaoğlu: 6.734 oyla yüzde 1.39 - Doğu Perinçek: 799 oyla yüzde 0.17



Sakarya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 342.653 oyla yüzde 70.93Muharrem İnce: 91.653 oyla yüzde 18.97Meral Akşener: 34.382 oyla yüzde 7.12Selahattin Demirtaş: 6.853 oyla yüzde 1.42Temel Karamollaoğlu: 6.734 oyla yüzde 1.39Doğu Perinçek: 799 oyla yüzde 0.17

Milletvekili genel seçime yüzde 90.67 oranında katılımın sağlandığı Sakarya il genelinde sandıklar saat 20:09 itibarıyla yüzde 71.5 oranında açıldı. 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 314.309 oyla yüzde 72.39 - Millet İttifakı: 105.523 oyla yüzde 24.3 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 255.403 oyla yüzde 58.82 - MHP: 58.906 oyla yüzde 13.57 - CHP: 56.374 oyla yüzde 12.98 - İYİ Parti: 40.210 oyla yüzde 9.26 - SP: 8.939 oyla yüzde 2.06 - HDP: 8.318 oyla yüzde 1.92 oy aldı.



Saat 20:09 itibarıyla 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 314.309 oyla yüzde 72.39Millet İttifakı: 105.523 oyla yüzde 24.3AK Parti: 255.403 oyla yüzde 58.82MHP: 58.906 oyla yüzde 13.57CHP: 56.374 oyla yüzde 12.98İYİ Parti: 40.210 oyla yüzde 9.26SP: 8.939 oyla yüzde 2.06HDP: 8.318 oyla yüzde 1.9216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…