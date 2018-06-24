Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Şanlıurfa sonuçları gelmeye başladı… Şanlıurfa il genelinde seçime katılım oranı yüzde 80.53 iken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 55.8 Cumhurbaşkanlığı seçimi Şanlıurfa sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 305.345 oyla yüzde 68.14 - Selahattin Demirtaş: 97.499 oyla yüzde 21.76 - Muharrem İnce: 34.999 oyla yüzde 7.81 - Meral Akşener: 6.170 oyla yüzde 1.38 - Temel Karamollaoğlu: 3.651 oyla yüzde 0.81 - Doğu Perinçek: 470 oyla yüzde 0.10 oy aldı.



24 Haziran Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 305.345 oyla yüzde 68.14Selahattin Demirtaş: 97.499 oyla yüzde 21.76Muharrem İnce: 34.999 oyla yüzde 7.81Meral Akşener: 6.170 oyla yüzde 1.38Temel Karamollaoğlu: 3.651 oyla yüzde 0.81Doğu Perinçek: 470 oyla yüzde 0.10

Genel seçime yüzde 81.58 oranında katılımın sağlandığı Şanlıurfa il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 52.6 oranında açıldı. Şanlıurfa 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 276.822 oyla yüzde 65.69 - Millet İttifakı: 26.371 oyla yüzde 6.26 oranında oy aldı. Yine, Şanlıurfa 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 229.473 oyla yüzde 54.45 - HDP: 104.577 oyla yüzde 24.82 - MHP: 47.349 oyla yüzde 11.24 - CHP: 14.022 oyla yüzde 3.33 - İYİ Parti: 7.028 oyla yüzde 1.67 - SP: 5.321 oyla yüzde 1.26 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Şanlıurfa 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 276.822 oyla yüzde 65.69Millet İttifakı: 26.371 oyla yüzde 6.26AK Parti: 229.473 oyla yüzde 54.45HDP: 104.577 oyla yüzde 24.82MHP: 47.349 oyla yüzde 11.24CHP: 14.022 oyla yüzde 3.33İYİ Parti: 7.028 oyla yüzde 1.67SP: 5.321 oyla yüzde 1.2616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…