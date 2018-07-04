24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimini geride bıraktık. Seçimlerde görev alan binlerce kişi seçim paraları ne zaman yatacak - seçim ücretleri ne zaman ödenecek? sorularına cevap arıyor. Peki; seçim paraları seçim ücretleri ne zaman yatacak? İşte cevabı...

SEÇİM ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

24 Haziran seçimlerinde görev alanlara , Yüksek Seçim Kurulu - YSK Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak. Ödemeler ise 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde görevli olanların alacakları ücretler şöyle:

GÜNLÜK ÜCRETLER

Ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

Sandık başkanı ve üyelerin ücreti: 217.00 TL

Siyasi parti temsilcileri ve birinci derece sorumlu görevliler: 108,00 TL

İkinci derece sorumlu görevliler: 104,00 TL

Üçüncü derece sorumlu görevliler: 102,00 TL

Dördüncü derece sorumlu görevliler: 99,00 TL

Şoför ve hizmetliler: 88,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI ÜCRETLERİ

Başkanlar ve il seçim kurulları üyeleri: 108,00 TL

İlçe seçim kurulları üyeleri: 93,00 TL

Seçmen kütük bürosu müdürleri: 104,00 TL

Seçmen kütük bürosu zabıt katipleri: 99,00 TL

Seçmen kütük bürosu hizmetlileri: 93,00 TL

Askı yeri görevlileri: 88,00 TL

Şoförler ve hizmetliler : 88,00 TL

SANDIK KURULLARI ÜCRETLERİ

Başkan: 102,00 TL

Üye: 93,00 TL