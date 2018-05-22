24 Haziran seçimleri: HDP listesinde kimler var?

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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na verdi

HDP'nin milletvekili adaylığı listesinde öne çıkan isimler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, HDP bileşenlerinden temsilciler yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday oldu. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen yeniden Kars'tan aday olurken, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş Siirt'ten aday.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara 1. bölgeden aday gösterilirken, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı'dan aday gösterildi.

Bingöl milletvekili ve partinin dış politika konularındaki sözcüsü Hişyar Özsoy bu kez Diyarbakır listesinde ön sıralarda.

KHK ile ihraç edilen öğretim üyesi ve yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu İstanbul'dan aday gösterildi.

Yüksel Caddesi'nde "İşimizi geri istiyoruz" eylemleriyle tanınan Veli Saçılık Ankara'dan, eşiyle birlikte kamudan ihraç edilen Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır eski temsilcisi Saliha Aydeniz Diyarbakır'dan aday gösterildi.

2008'de memuriyetten men cezası alan ve KESK'te uzun süre profesyonel sendikacılık yapan Bedriye Yorgun da Gaziantep ikinci sıra adayı.

KCK davasından bir süre tutuklu kalan Pero Dündar, 23. dönem BDP Van milletvekili Fatma Kurtulan, avukat Ebru Günay da listede yer alan isimlerden.

Mardin listesinde adı geçen Ebru Günay ve Van listesinde adı geçen Cengiz Çiçek aynı zamanda Asrın Hukuk Bürosu'nda, Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptılar.

Listede adı geçen bir diğer isim Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan. Bu sefer listede yer almayan Dilek Öcalan'ın yerine Şanlıurfa'da aday gösterilen Ömer Öcalan, Mehmet Öcalan'ın oğlu ve HDP Mardin İl yöneticisi.

HDP'nin iki Ezidi vekilinden biri olan Diyarbakır milletvekili Feleknas Uca bu sefer Batman'dan aday gösterildi.

Tutuklu isimler de aday

Uca ile birlikte Batman listesinde adı geçen bir diğer aday ise çözüm sürecinde İmralı Heyeti'nde yer alan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Diyarbakır milletvekili İdris Baluken.

Baluken, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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HDP'nin tutuklu bir diğer adayı da Afrin Operasyonu'na karşı çıkan açıklamalarından dolayı 31 Ocak'tan beri tutuklu olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven.

Şanlıurfa listesinde adı geçen Nusrettin Maçin, Diyarbakır merkezli faaliyet yürüten Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Başkan Yardımcısı.

HDP'nin Diyarbakır dördüncü sıra adayı Remziye Tosun, halihazırda HDP ile Binasında aşçılık yapıyor. Diyarbakır listesinin dördüncü sırasında yer alan Remziye Tosun, Sur olaylarında adını duyduğumuz bir isim.

Tosun, sokağa çıkma yasakları döneminde üç çocuğuyla birlikte yaklaşık üç boyunca Sur'da kaldı ve çıktıktan sonra, dokuz kişi ile birlikte "Örgüt üyesi oldukları" ve "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirdikleri" iddiasıyla tutuklandı, 1,5 yaşındaki kızı ile 14 ay hapis yattı.

Diyarbakır adayları arasında adı geçe Zübeyde Zümrüt ise BDP'nin Diyarbakır eski il Başkanı.

Gazeteciler de HDP listesinde

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, HDP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

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Şık adaylığını açıkladıktan sonra Cumhuriyet gazetesindeki görevinden istifa etti. Adaylığına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke yalanın karanlığını değil, hakikatin ışığını hak ediyor. Gazetecilikte olduğu gibi siyasette de temel şiarım, Nazım'ın dediği gibi "Annelerin ninnilerinden, spikerin okuduğu habere kadar, yürekte, kitapta ve sokakta" yalanı yenmek olacak.

"İşte bu yüzden milletvekili adayıyım. Sessizlik çemberini kırmak, bu güzel ülkemizi hakikatin ışığıyla aydınlatmak için adayım. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve mücadele arkadaşlarının şahsında tutsak edilmiş tüm siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler ve avukat arkadaşlarımla dayanışmak için adayım."

HDP'nin aday gösterdiği gazeteciler arasında Tayyip Temel de var.

Kapatılan Azadiya Welat Gazetesi ve KHK ile kapatılan GÜN TV'nin eski genel yayın yönetmeni olan Tayyip Temel, 8 Kasım 2011'de KCK ana davasında tutuklanmış, iki sene sonra adli kontrolle serbest kalmıştı.

Temel, partinin Van listesinden aday.

Listedeki sanatçılar

Sanatçı Ferhat Tunç Aydın'dan, tiyatro sanatçısı Barış Atay ise memleketi Hatay'dan aday gösterildi.

Atay yakınlarda kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu üyesi olarak listede yer alıyor.

ÖSP ve TİP dışında yedi farklı sol, sosyalist parti ve yapının temsilcilerinin de HDP listesinde yer verildiği görülüyor.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın (MHA) haberine göre 7 Haziran seçimlerinde Mersin'den seçilen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkanı Rıdvan Turan yine Mersin'den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşat Canbaz ve Erkan Baş; bir önceki dönem Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, İstanbul'dan; ESP Genel Başkanı Murat Çepni İzmir'den, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildiler.

Halkların Demokratik Kongresi Eş Başkanı Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Muş birinci sıra adayı.

Hangi milletvekilleri yeniden aday gösterilmedi?

HDP'de listeler belirlenirken, iki dönem milletvekilliği yapan isimlerin bir daha aday gösterilmemesi kararı etkili oldu.

Dolayısıyla mevcut milletvekillerinden birçoğu yeniden aday gösterilmedi.

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Dört dönemdir milletvekilliği yapan Pervin Buldan ise partinin eş genel başkanı olması nedeniyle bu kurala tabii tutulmadı.

Diyarbakır'dan Çağlar Demirel, Diyarbakır Ziya Pir, Altan Tan ve Sibel Yiğitalp, Batman'dan Mehmet Ali Aslan ve Saadet Becerikli, Iğdır'dan Mehmet Emin Adıyaman, İstanbul Erdal Ataş, Celal Doğan, İzmir'den Müslüm Doğan ve Ertuğrul Kürkçü, Urfa'dan Dilek Öcalan yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen isimler arasında.

Yeniden aday gösterilmeyen Behçet Yıldırım, Mizgin Irgat, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Ali Atalan, Gülsel Yıldırım ve Erol Dora, Dengir Mir Mehmet Fırat, Burcu Çelik Özkan, Siirt Kadri Yıldırım, Aycan İrmez, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Adem Geveri ile birlikte, mevcut HDP'li milletvekillerinin çoğu yeni dönemde parlamentoda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra milletvekilliği düşürülen Ferhat Encü, Nursel Aydoğan, Leyla Zana, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir de yeniden aday gösterilmedi.

HDP'de listede yer almayan isimler arasında Sırrı Süreyya Önder de yer alıyor. Ankara Milletvekili Önder, HDP'den üç dönemdir milletvekili seçilmişti.

Birgün gazetesine konuşan Önder, "Bayrak değişimi adına bu sebeple aday değilim" açıklamasında bulunmuştu.

Adaylık için ismi konuşulanların başında yer alan ve tutuklu bulunan halk sağlığı uzmanı ve HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da aday olmadı.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ise Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle milletvekilliğine aday gösterilmedi.

HDP üç yıl önce 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde 80 milletvekili, bir kaç ay sonra yapılan 1 Kasım genel seçimlerinde ise 60 milletvekili çıkarmıştı. Şu anda cezaevinde olmayan ve vekilliği düşürülmeyen vekillerinin sayısı 40'a yakın.

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